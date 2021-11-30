https://ria.ru/20211130/menson-1761380309.html

СМИ: в доме Мэрилина Мэнсона прошел обыск из-за дела о сексуальном насилии

СМИ: в доме Мэрилина Мэнсона прошел обыск из-за дела о сексуальном насилии - РИА Новости, 30.11.2021

СМИ: в доме Мэрилина Мэнсона прошел обыск из-за дела о сексуальном насилии

Полиция провела обыск в доме известного американского исполнителя Мэрилина Мэнсона в рамках расследования дела о сексуальном насилии, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:56

2021-11-30T07:56

2021-11-30T10:04

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мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Полиция провела обыск в доме известного американского исполнителя Мэрилина Мэнсона в рамках расследования дела о сексуальном насилии, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.По данным источников, полиция изъяла устройства хранения данных, включая жесткие диски, которые будут рассмотрены перед передачей в прокуратуру округа Лос-Анджелес."TMZ узнал, что дом Мэрилина Мэнсона кишел детективами из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, и это связано с текущим расследованием по делу о сексуальном насилии в отношении него. Наши источники в правоохранительных органах сообщают нам, что детективы специального подразделения по делам жертв пришли в дом шок-рокера рано утром в понедельник, исполняя ордер на обыск", - говорится в сообщении портала.Источники отмечают, что во время обыска исполнителя дома не было.В октябре телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы сообщил, что окружной суд США в Калифорнии отказал в просьбе известного американского рок-певца Мэрилина Мэнсона отклонить иск актрисы Эсме Бьянко, обвинившей его в сексуальном насилии.Мэнсона уже не раз обвиняли в изнасиловании и противоправных действиях сексуального характера. С обвинениями против певца выступала и американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".

https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html

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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), новости культуры