https://ria.ru/20211130/medved-1761377177.html

Напавший на женщину в Приморье медведь ранил егеря

Напавший на женщину в Приморье медведь ранил егеря - РИА Новости, 30.11.2021

Напавший на женщину в Приморье медведь ранил егеря

Медведь, напавший на женщину в городе Артем Приморского края также ранил егеря, животное обезвредили, сообщил глава городского округа Вячеслав Квон. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T05:59

2021-11-30T05:59

2021-11-30T10:59

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Медведь, напавший на женщину в городе Артем Приморского края также ранил егеря, животное обезвредили, сообщил глава городского округа Вячеслав Квон.Во вторник бурый медведь вышел в Артем и напал на женщину. Ее госпитализировали с рваными ранами. Власти города попросили жителей соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. На поиски медведя отправились полицейские и сотрудники центра "Тигр".В местных СМИ появилась информация, что в Артеме замечены два медведя. Квон опроверг эти сведения."Как нас заверили охотинспектора, медведь был один. По следам хорошо видно. Сегодня медведь не представляет опасности… Медведь обезврежен", - сказал Квон.Он добавил, что жизни пострадавшей женщины ничто не угрожает. В пресс-службе администрации Артема РИА Новости уточнили, что медведя отстрелили. У егеря, предварительно, ранения не очень тяжелые.

https://ria.ru/20211130/artem-1761376189.html

приморский край

артем

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происшествия, приморский край, артем