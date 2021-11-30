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В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме
В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме - РИА Новости, 30.11.2021
В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме
Взрыв произошел в частном доме в Люберцах Московской области, из разрушенной части здания спасли ребенка, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:13
2021-11-30T07:13
2021-11-30T07:13
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в частном доме в Люберцах Московской области, из разрушенной части здания спасли ребенка, сообщил региональный главк МЧС.Отмечается, что произошло частичное обрушение дома, пожара не последовало. Из разрушенной части дома спасена девочка 2013 года рождения, ее передали бригаде скорой помощи."Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно из неразрушенной части дома до прибытия подразделений", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211129/noginsk-1761245736.html
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме
В Люберцах Московской области произошел взрыв в частном доме