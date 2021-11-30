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В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме

В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме - РИА Новости, 30.11.2021

В подмосковных Люберцах произошел взрыв в частном доме

Взрыв произошел в частном доме в Люберцах Московской области, из разрушенной части здания спасли ребенка, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:13

2021-11-30T07:13

2021-11-30T07:13

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в частном доме в Люберцах Московской области, из разрушенной части здания спасли ребенка, сообщил региональный главк МЧС.Отмечается, что произошло частичное обрушение дома, пожара не последовало. Из разрушенной части дома спасена девочка 2013 года рождения, ее передали бригаде скорой помощи."Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно из неразрушенной части дома до прибытия подразделений", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211129/noginsk-1761245736.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)