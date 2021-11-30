https://ria.ru/20211130/lukashenko-1761417892.html

Лукашенко дает интервью РИА Новости

Лукашенко дает интервью РИА Новости - РИА Новости, 30.11.2021

Лукашенко дает интервью РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:50

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белоруссия

дмитрий киселев

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Вскоре оно будет опубликовано РИА Новости, передает корреспондент агентства.Беседа проходит в Минске, во Дворце Независимости. Среди вопросов — двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.

белоруссия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, дмитрий киселев, александр лукашенко, россия