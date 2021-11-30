https://ria.ru/20211130/lukashenko-1761417892.html
Лукашенко дает интервью РИА Новости
Лукашенко дает интервью РИА Новости - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко дает интервью РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:50
2021-11-30T11:50
2021-11-30T12:47
белоруссия
дмитрий киселев
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Вскоре оно будет опубликовано РИА Новости, передает корреспондент агентства.Беседа проходит в Минске, во Дворце Независимости. Среди вопросов — двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, дмитрий киселев, александр лукашенко, россия
11:50 30.11.2021 (обновлено: 12:47 30.11.2021)
Лукашенко дает интервью РИА Новости
Президент Белоруссии Лукашенко дает интервью РИА Новости