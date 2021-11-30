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Лукашенко дает интервью РИА Новости
Лукашенко дает интервью РИА Новости - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко дает интервью РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 30.11.2021
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белоруссия
дмитрий киселев
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Вскоре оно будет опубликовано РИА Новости, передает корреспондент агентства.Беседа проходит в Минске, во Дворце Независимости. Среди вопросов — двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
белоруссия
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белоруссия, дмитрий киселев, александр лукашенко, россия
11:50 30.11.2021 (обновлено: 12:47 30.11.2021)
 
Лукашенко дает интервью РИА Новости

Президент Белоруссии Лукашенко дает интервью РИА Новости

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Вскоре оно будет опубликовано РИА Новости, передает корреспондент агентства.
Беседа проходит в Минске, во Дворце Независимости.
Среди вопросов — двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
 
БелоруссияДмитрий КиселевАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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