https://ria.ru/20211130/lokomotiv-1761377869.html

В Хабаровском крае слесарь угнал локомотив для перевозки краденого топлива

В Хабаровском крае слесарь угнал локомотив для перевозки краденого топлива - РИА Новости, 30.11.2021

В Хабаровском крае слесарь угнал локомотив для перевозки краденого топлива

Слесарь локомотивного депо в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в угоне локомотива ради перевозки краденого топлива, сообщает Дальвосточная... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:32

2021-11-30T06:32

2021-11-30T06:32

происшествия

хабаровский край

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Слесарь локомотивного депо в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в угоне локомотива ради перевозки краденого топлива, сообщает Дальвосточная транспортная прокуратура.​По версии следствия, вечером 14 марта 2021 года слесарь предприятия транспорта проник в локомотив на территории депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО "РЖД" и загрузил в него 15 канистр с ранее похищенным им дизельным топливом общим весом более 150 килограммов.После этого он выехал по железнодорожным путям к лесополосе, перегрузил канистры в личный автомобиль и перегнал локомотив обратно.​Кражу дизельного топлива обвиняемый не смог довести до конца, так как похищенное обнаружили сотрудники частного охранного предприятия и транспортной полиции."​Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", - отмечает ДВТП

https://ria.ru/20211126/banda-1760908277.html

хабаровский край

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2021

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происшествия, хабаровский край, ржд