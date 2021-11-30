В Хабаровском крае слесарь угнал локомотив для перевозки краденого топлива
В Хабаровском крае слесаря будут судить за угон локомотива для перевозки краденого топлива
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Слесарь локомотивного депо в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в угоне локомотива ради перевозки краденого топлива, сообщает Дальвосточная транспортная прокуратура.
"Дальневосточная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника сервисного локомотивного депо. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 211 УК РФ (угон железнодорожного подвижного состава) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу)", - говорится в сообщении
По версии следствия, вечером 14 марта 2021 года слесарь предприятия транспорта проник в локомотив на территории депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО "РЖД" и загрузил в него 15 канистр с ранее похищенным им дизельным топливом общим весом более 150 килограммов.
После этого он выехал по железнодорожным путям к лесополосе, перегрузил канистры в личный автомобиль и перегнал локомотив обратно.
Кражу дизельного топлива обвиняемый не смог довести до конца, так как похищенное обнаружили сотрудники частного охранного предприятия и транспортной полиции.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", - отмечает ДВТП
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