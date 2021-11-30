https://ria.ru/20211130/lavrov-1761465522.html
Лавров надеется, что киевский режим не пойдет по пути Саакашвили
Лавров надеется, что киевский режим не пойдет по пути Саакашвили - РИА Новости, 30.11.2021
Лавров надеется, что киевский режим не пойдет по пути Саакашвили
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что нынешний киевский режим не пойдет по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:59
2021-11-30T14:59
2021-11-30T14:59
в мире
михаил саакашвили
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что нынешний киевский режим не пойдет по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года."Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, михаил саакашвили, сергей лавров, россия
Лавров надеется, что киевский режим не пойдет по пути Саакашвили
Министр Лавров надеется, что киевский режим не пойдет по пути Саакашвили образца 2008 года