https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html

"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни

"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни - РИА Новости, 30.11.2021

"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни

Рэкет, угрозы убийством и всеобщий страх — в 2019-м краснодарский фермер Александр Исюк пожаловался, что банда Цапков вымогала у него 70 миллионов рублей, но... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:00

2021-11-30T08:00

2021-11-30T07:58

происшествия

ростов-на-дону

владимир колокольцев

сергей цапок

вячеслав цеповяз

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Рэкет, угрозы убийством и всеобщий страх — в 2019-м краснодарский фермер Александр Исюк пожаловался, что банда Цапков вымогала у него 70 миллионов рублей, но этим летом расследование прекратили, а бизнесмена обвинили в клевете. Почему так произошло и как, по словам местных, сейчас живет печально известная станица Кущевская — в материале РИА Новости.Прошлые делаИсюк заявил полицейским: в 2010-м "Цапки" заставили его оформить 70-миллионный кредит. Деньги забрали. Как и внедорожник за четыре миллиона.Он назвал участников схемы: Наталья Стришняя, ее брат Иван, Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Главное следственное управление МВД по Ростовской области возбудило дело о вымогательстве в особо крупном размере.К тому моменту лидер группировки Сергей Цапок уже был мертв. Осужденные за убийство семьи фермера Сервера Аметова Цеповяз и Алексеев отбывали срок."Только Алексеев согласился сотрудничать со следствием по делу Исюка, — рассказывает адвокат коммерсанта Никита Процевитый. — Он подтвердил вымогательство, указал на тех же, что и мой клиент, в подробностях описал все обстоятельства преступления".Остальные вину категорически отрицали. Наталью Стришнюю и ее брата отправили в СИЗО, но через полгода меру пресечения изменили на домашний арест."Спустя неделю после их освобождения мне позвонили с неизвестного номера, угрожали, матерились, затем включили похоронный марш, — вспоминает Наталья, жена Исюка. — Через несколько минут — звонок мужу с того же номера: "Ты на кого рот раскрыл?" И тоже похоронный марш".Угрожали также свидетелям и их родным. Люди обращались в полицию — безрезультатно.Расследование продолжалось больше года. Материалы направили в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, оттуда вернули обратно в прокуратуру, а затем и в МВД на доработку. Весной 2021-го назначили нового следователя из областного ГСУ Валентину Ильину. Ознакомившись с документами, она решила, что преступления не было, и закрыла дело.Крутой поворотЛетом Ильина занялась уже самим Исюком. "Она возбудила дело о заведомо ложном доносе с обвинением в особо тяжком преступлении и искусственным созданием доказательств", — уточняет адвокат.По версии следствия, в качестве улик Исюк предоставил поддельные документы. "При этом все бумаги, например, кредитные договоры с банками, полицейские получали сами, совершенно легальным путем, — продолжает Процевитый. — А вот признательные и изобличающие показания Алексеева никто так и не опроверг, новый следователь их просто проигнорировала".Хотя у 54-летнего фермера есть постоянная прописка, место работы и несколько серьезных заболеваний, суд отправил его под стражу. Супруга подозреваемого ищет защиты у руководителя МВД России Владимира Колокольцева: просит проверить законность действий ростовского главка.По словам фермеров, с уголовными делами приближенных Цапка до сих пор "происходят чудеса".Новый лидер"После массового убийства на какое-то время банда притихла, — рассказывал на пресс-конференции бизнесмен Валерий Дорошенко, десять лет назад лишившийся своего предприятия. — Однако вскоре прежние понятия вернулись, и сейчас в станице и крае, по сути, происходит то же самое".В 2014-м его чуть не убили: двое напали с ножом. Перед этим фермер серьезно поссорился с Федором Стрельцовым по кличке Федя Обнал. В банде он отвечал за легализацию черного нала. Валерий получил несколько ножевых ран, но от киллеров отбился. А потом сам едва не стал фигурантом дела о нанесении телесных повреждений.В 2016-м за покушение на убийство на шесть лет осудили некого Геннадия Гавриша. Однако краевой суд приговор отменил, посчитав, что мотивом стали "внезапно возникшие неприязненные отношения". В итоге наказание смягчили, статью заменили на "Легкие телесные повреждения". Приговор: год исправительных работ. А к Феде Обналу вопросов вообще ни у кого не возникло."Никто из членов банды не раскаялся в массовом убийстве, — подчеркивает Дорошенко. — Когда закрыли лидеров, править стали Стрельцов и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Ведь награбленные за долгие годы деньги так и не конфисковали. Стрельцов стал вторым Цапком. Перенял его манеры, набрал боевиков из молодежи. Людей до сих пор кошмарят. Например, могут вылить ведро крови под ворота, развесить фотографии с трупами".Сейчас Дорошенко вместе с другими бизнесменами — потерпевшие в деле о вымогательстве. По данным РИА Новости, подозреваемые те же: Цеповяз, Алексеев и мозговой центр банды — Стрельцов. Он уже несколько лет в розыске: по слухам, скрывается на Украине, откуда успешно контролирует "бизнес".Экономические преступления "Цапков" расследует СК России, однако коммерсанты не верят, что уголовные дела доведут до суда. Этому, по их мнению, мешает сращивание местных властей и криминала."Внешне в Кущевке все благополучно, — говорит адвокат Процевитый. — Но поскольку земля здесь едва ли не самая плодородная в крае, борьба за нее продолжается. Пока не будет жесткого волевого решения руководства страны, ничего в станице не изменится. Люди до сих пор напуганы и боятся рассказывать о преступлениях: доверия к правоохранительным органам после массового убийства и истории с Исюком у них нет".Один из лидеров банды Цапков Вячеслав Цеповяз, чьи фотографии на тюремном "застолье" с крабами и шашлыками в свое время наделали много шума, через пару лет может досрочно выйти на свободу.

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростов-на-дону, владимир колокольцев, сергей цапок, вячеслав цеповяз