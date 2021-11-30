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"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни
"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни - РИА Новости, 30.11.2021
"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни
Рэкет, угрозы убийством и всеобщий страх — в 2019-м краснодарский фермер Александр Исюк пожаловался, что банда Цапков вымогала у него 70 миллионов рублей, но... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:00
2021-11-30T07:58
происшествия
ростов-на-дону
владимир колокольцев
сергей цапок
вячеслав цеповяз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Рэкет, угрозы убийством и всеобщий страх — в 2019-м краснодарский фермер Александр Исюк пожаловался, что банда Цапков вымогала у него 70 миллионов рублей, но этим летом расследование прекратили, а бизнесмена обвинили в клевете. Почему так произошло и как, по словам местных, сейчас живет печально известная станица Кущевская — в материале РИА Новости.Прошлые делаИсюк заявил полицейским: в 2010-м "Цапки" заставили его оформить 70-миллионный кредит. Деньги забрали. Как и внедорожник за четыре миллиона.Он назвал участников схемы: Наталья Стришняя, ее брат Иван, Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Главное следственное управление МВД по Ростовской области возбудило дело о вымогательстве в особо крупном размере.К тому моменту лидер группировки Сергей Цапок уже был мертв. Осужденные за убийство семьи фермера Сервера Аметова Цеповяз и Алексеев отбывали срок."Только Алексеев согласился сотрудничать со следствием по делу Исюка, — рассказывает адвокат коммерсанта Никита Процевитый. — Он подтвердил вымогательство, указал на тех же, что и мой клиент, в подробностях описал все обстоятельства преступления".Остальные вину категорически отрицали. Наталью Стришнюю и ее брата отправили в СИЗО, но через полгода меру пресечения изменили на домашний арест."Спустя неделю после их освобождения мне позвонили с неизвестного номера, угрожали, матерились, затем включили похоронный марш, — вспоминает Наталья, жена Исюка. — Через несколько минут — звонок мужу с того же номера: "Ты на кого рот раскрыл?" И тоже похоронный марш".Угрожали также свидетелям и их родным. Люди обращались в полицию — безрезультатно.Расследование продолжалось больше года. Материалы направили в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, оттуда вернули обратно в прокуратуру, а затем и в МВД на доработку. Весной 2021-го назначили нового следователя из областного ГСУ Валентину Ильину. Ознакомившись с документами, она решила, что преступления не было, и закрыла дело.Крутой поворотЛетом Ильина занялась уже самим Исюком. "Она возбудила дело о заведомо ложном доносе с обвинением в особо тяжком преступлении и искусственным созданием доказательств", — уточняет адвокат.По версии следствия, в качестве улик Исюк предоставил поддельные документы. "При этом все бумаги, например, кредитные договоры с банками, полицейские получали сами, совершенно легальным путем, — продолжает Процевитый. — А вот признательные и изобличающие показания Алексеева никто так и не опроверг, новый следователь их просто проигнорировала".Хотя у 54-летнего фермера есть постоянная прописка, место работы и несколько серьезных заболеваний, суд отправил его под стражу. Супруга подозреваемого ищет защиты у руководителя МВД России Владимира Колокольцева: просит проверить законность действий ростовского главка.По словам фермеров, с уголовными делами приближенных Цапка до сих пор "происходят чудеса".Новый лидер"После массового убийства на какое-то время банда притихла, — рассказывал на пресс-конференции бизнесмен Валерий Дорошенко, десять лет назад лишившийся своего предприятия. — Однако вскоре прежние понятия вернулись, и сейчас в станице и крае, по сути, происходит то же самое".В 2014-м его чуть не убили: двое напали с ножом. Перед этим фермер серьезно поссорился с Федором Стрельцовым по кличке Федя Обнал. В банде он отвечал за легализацию черного нала. Валерий получил несколько ножевых ран, но от киллеров отбился. А потом сам едва не стал фигурантом дела о нанесении телесных повреждений.В 2016-м за покушение на убийство на шесть лет осудили некого Геннадия Гавриша. Однако краевой суд приговор отменил, посчитав, что мотивом стали "внезапно возникшие неприязненные отношения". В итоге наказание смягчили, статью заменили на "Легкие телесные повреждения". Приговор: год исправительных работ. А к Феде Обналу вопросов вообще ни у кого не возникло."Никто из членов банды не раскаялся в массовом убийстве, — подчеркивает Дорошенко. — Когда закрыли лидеров, править стали Стрельцов и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Ведь награбленные за долгие годы деньги так и не конфисковали. Стрельцов стал вторым Цапком. Перенял его манеры, набрал боевиков из молодежи. Людей до сих пор кошмарят. Например, могут вылить ведро крови под ворота, развесить фотографии с трупами".Сейчас Дорошенко вместе с другими бизнесменами — потерпевшие в деле о вымогательстве. По данным РИА Новости, подозреваемые те же: Цеповяз, Алексеев и мозговой центр банды — Стрельцов. Он уже несколько лет в розыске: по слухам, скрывается на Украине, откуда успешно контролирует "бизнес".Экономические преступления "Цапков" расследует СК России, однако коммерсанты не верят, что уголовные дела доведут до суда. Этому, по их мнению, мешает сращивание местных властей и криминала."Внешне в Кущевке все благополучно, — говорит адвокат Процевитый. — Но поскольку земля здесь едва ли не самая плодородная в крае, борьба за нее продолжается. Пока не будет жесткого волевого решения руководства страны, ничего в станице не изменится. Люди до сих пор напуганы и боятся рассказывать о преступлениях: доверия к правоохранительным органам после массового убийства и истории с Исюком у них нет".Один из лидеров банды Цапков Вячеслав Цеповяз, чьи фотографии на тюремном "застолье" с крабами и шашлыками в свое время наделали много шума, через пару лет может досрочно выйти на свободу.
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происшествия, ростов-на-дону, владимир колокольцев, сергей цапок, вячеслав цеповяз
08:00 30.11.2021
 

"Возвращение "Цапков": почему кущевские фермеры снова боятся за свои жизни

© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкСергей Цапок
Сергей Цапок - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Рэкет, угрозы убийством и всеобщий страх — в 2019-м краснодарский фермер Александр Исюк пожаловался, что банда Цапков вымогала у него 70 миллионов рублей, но этим летом расследование прекратили, а бизнесмена обвинили в клевете. Почему так произошло и как, по словам местных, сейчас живет печально известная станица Кущевская — в материале РИА Новости.

Прошлые дела

Исюк заявил полицейским: в 2010-м "Цапки" заставили его оформить 70-миллионный кредит. Деньги забрали. Как и внедорожник за четыре миллиона.
Он назвал участников схемы: Наталья Стришняя, ее брат Иван, Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов и Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Главное следственное управление МВД по Ростовской области возбудило дело о вымогательстве в особо крупном размере.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСтела при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
Стела при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
К тому моменту лидер группировки Сергей Цапок уже был мертв. Осужденные за убийство семьи фермера Сервера Аметова Цеповяз и Алексеев отбывали срок.
"Только Алексеев согласился сотрудничать со следствием по делу Исюка, — рассказывает адвокат коммерсанта Никита Процевитый. — Он подтвердил вымогательство, указал на тех же, что и мой клиент, в подробностях описал все обстоятельства преступления".
Остальные вину категорически отрицали. Наталью Стришнюю и ее брата отправили в СИЗО, но через полгода меру пресечения изменили на домашний арест.
"Спустя неделю после их освобождения мне позвонили с неизвестного номера, угрожали, матерились, затем включили похоронный марш, — вспоминает Наталья, жена Исюка. — Через несколько минут — звонок мужу с того же номера: "Ты на кого рот раскрыл?" И тоже похоронный марш".
© РИА Новости / Татьяна КузнецоваПодсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев
Подсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Подсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев
Угрожали также свидетелям и их родным. Люди обращались в полицию — безрезультатно.
Расследование продолжалось больше года. Материалы направили в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, оттуда вернули обратно в прокуратуру, а затем и в МВД на доработку. Весной 2021-го назначили нового следователя из областного ГСУ Валентину Ильину. Ознакомившись с документами, она решила, что преступления не было, и закрыла дело.

Крутой поворот

Летом Ильина занялась уже самим Исюком. "Она возбудила дело о заведомо ложном доносе с обвинением в особо тяжком преступлении и искусственным созданием доказательств", — уточняет адвокат.
По версии следствия, в качестве улик Исюк предоставил поддельные документы. "При этом все бумаги, например, кредитные договоры с банками, полицейские получали сами, совершенно легальным путем, — продолжает Процевитый. — А вот признательные и изобличающие показания Алексеева никто так и не опроверг, новый следователь их просто проигнорировала".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСтела "Я люблю Кущевскую" в станице Кущевская Краснодарского края
Стела Я люблю Кущевскую в станице Кущевская Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Стела "Я люблю Кущевскую" в станице Кущевская Краснодарского края
Хотя у 54-летнего фермера есть постоянная прописка, место работы и несколько серьезных заболеваний, суд отправил его под стражу. Супруга подозреваемого ищет защиты у руководителя МВД России Владимира Колокольцева: просит проверить законность действий ростовского главка.
По словам фермеров, с уголовными делами приближенных Цапка до сих пор "происходят чудеса".

Новый лидер

"После массового убийства на какое-то время банда притихла, — рассказывал на пресс-конференции бизнесмен Валерий Дорошенко, десять лет назад лишившийся своего предприятия. — Однако вскоре прежние понятия вернулись, и сейчас в станице и крае, по сути, происходит то же самое".
© Youtube канал "Телеканал 360"Наталья Стришняя
Наталья Стришняя
© Youtube канал "Телеканал 360"
Наталья Стришняя
В 2014-м его чуть не убили: двое напали с ножом. Перед этим фермер серьезно поссорился с Федором Стрельцовым по кличке Федя Обнал. В банде он отвечал за легализацию черного нала. Валерий получил несколько ножевых ран, но от киллеров отбился. А потом сам едва не стал фигурантом дела о нанесении телесных повреждений.
В 2016-м за покушение на убийство на шесть лет осудили некого Геннадия Гавриша. Однако краевой суд приговор отменил, посчитав, что мотивом стали "внезапно возникшие неприязненные отношения". В итоге наказание смягчили, статью заменили на "Легкие телесные повреждения". Приговор: год исправительных работ. А к Феде Обналу вопросов вообще ни у кого не возникло.
"Никто из членов банды не раскаялся в массовом убийстве, — подчеркивает Дорошенко. — Когда закрыли лидеров, править стали Стрельцов и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Ведь награбленные за долгие годы деньги так и не конфисковали. Стрельцов стал вторым Цапком. Перенял его манеры, набрал боевиков из молодежи. Людей до сих пор кошмарят. Например, могут вылить ведро крови под ворота, развесить фотографии с трупами".
© YouTube канал "ЦНЭЖ МИ-93"Стоп-кадр видео с участием Федора Стрельцова
Стоп-кадр видео с участием Федора Стрельцова
© YouTube канал "ЦНЭЖ МИ-93"
Стоп-кадр видео с участием Федора Стрельцова
Сейчас Дорошенко вместе с другими бизнесменами — потерпевшие в деле о вымогательстве. По данным РИА Новости, подозреваемые те же: Цеповяз, Алексеев и мозговой центр банды — Стрельцов. Он уже несколько лет в розыске: по слухам, скрывается на Украине, откуда успешно контролирует "бизнес".
Экономические преступления "Цапков" расследует СК России, однако коммерсанты не верят, что уголовные дела доведут до суда. Этому, по их мнению, мешает сращивание местных властей и криминала.
"Внешне в Кущевке все благополучно, — говорит адвокат Процевитый. — Но поскольку земля здесь едва ли не самая плодородная в крае, борьба за нее продолжается. Пока не будет жесткого волевого решения руководства страны, ничего в станице не изменится. Люди до сих пор напуганы и боятся рассказывать о преступлениях: доверия к правоохранительным органам после массового убийства и истории с Исюком у них нет".
© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : mzk1.ru
Вячеслав Цеповяз в колонии
Один из лидеров банды Цапков Вячеслав Цеповяз, чьи фотографии на тюремном "застолье" с крабами и шашлыками в свое время наделали много шума, через пару лет может досрочно выйти на свободу.
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуВладимир КолокольцевСергей ЦапокВячеслав Цеповяз
 
 
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