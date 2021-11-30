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Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата - РИА Новости, 30.11.2021
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
Журналист канала CNN Крис Куомо использовал свои источники в СМИ, чтобы узнать о возможных новых обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес своего брата... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:58
2021-11-30T02:58
в мире
нью-йорк (штат)
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Журналист канала CNN Крис Куомо использовал свои источники в СМИ, чтобы узнать о возможных новых обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес своего брата Эндрю, экс-губернатора штата Нью-Йорк, говорится в документах, опубликованных офисом генпрокурора штата.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признает обвинений, заявляя, что нападки на него имеют исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился."Когда просили, я обращался к источникам, другим журналистам, чтобы узнать, слышали ли они о ком-либо еще", - ответил Крис на вопрос следователей о том, пытался ли он узнать о других женщинах, которые могут обвинить Эндрю.Согласно заявлению представителя CNN, которое цитирует телеканал CNBC, опубликованные материалы "заслуживают тщательного рассмотрения.""На протяжении последующих дней мы будем вести дискуссии и добиваться дополнительной ясности относительно их значимости", - говорится в релизе CNN.
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в мире, нью-йорк (штат)
02:58 30.11.2021
 
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата

Журналист CNN Куомо через источники отслеживал дело против своего брата о домогательствах

CC BY 2.0 / ~Bani~ / CNNЗдание телеканала CNN
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 2.0 / ~Bani~ / CNN
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Журналист канала CNN Крис Куомо использовал свои источники в СМИ, чтобы узнать о возможных новых обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес своего брата Эндрю, экс-губернатора штата Нью-Йорк, говорится в документах, опубликованных офисом генпрокурора штата.
Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признает обвинений, заявляя, что нападки на него имеют исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился.
"Когда просили, я обращался к источникам, другим журналистам, чтобы узнать, слышали ли они о ком-либо еще", - ответил Крис на вопрос следователей о том, пытался ли он узнать о других женщинах, которые могут обвинить Эндрю.
Согласно заявлению представителя CNN, которое цитирует телеканал CNBC, опубликованные материалы "заслуживают тщательного рассмотрения."
"На протяжении последующих дней мы будем вести дискуссии и добиваться дополнительной ясности относительно их значимости", - говорится в релизе CNN.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 19:13
В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо
 
В миреНью-Йорк (штат)
 
 
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