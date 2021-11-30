https://ria.ru/20211130/kuleba-1761376992.html

Впавший в истерику украинский министр насмешил немцев

Немцы высмеяли главу МИД Украины, испугавшегося "российского вторжения" - РИА Новости, 30.11.2021

Впавший в истерику украинский министр насмешил немцев

Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал "стягивание" российских войск "к... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T05:54

2021-11-30T05:54

2021-11-30T05:54

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россия

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал "стягивание" российских войск "к границам" страны "подлинной угрозой".Как заявил глава МИД, якобы имеющее место стягивание сил является попыткой "дестабилизировать" Украину и другие европейские страны. Он призвал к поддержке Украины и выразил мнение, что является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества", а ее вступление в ЕС и НАТО – "лишь вопрос времени".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег", - написал пользователь Friedrich Brinkmann.""Членство Украины в обоих альянсах - лишь вопрос времени". Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра", – указал DasImperiumSchlagtZuruck."Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине", - заметил jsber."Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего. - прим. ред.) министра иностранных дел (Анналены. – прим. ред.) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что "зеленые" будут придерживаться дипломатического пути", - отметил другой комментатор."Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", - добавил Maander59.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211130/kuleba-1761371197.html

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

украина

сша

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия