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https://ria.ru/20211130/kuleba-1761376992.html
Впавший в истерику украинский министр насмешил немцев
Немцы высмеяли главу МИД Украины, испугавшегося "российского вторжения" - РИА Новости, 30.11.2021
Впавший в истерику украинский министр насмешил немцев
Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал "стягивание" российских войск "к... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T05:54
2021-11-30T05:54
в мире
украина
сша
европа
дмитрий песков
нато
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал "стягивание" российских войск "к границам" страны "подлинной угрозой".Как заявил глава МИД, якобы имеющее место стягивание сил является попыткой "дестабилизировать" Украину и другие европейские страны. Он призвал к поддержке Украины и выразил мнение, что является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества", а ее вступление в ЕС и НАТО – "лишь вопрос времени".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег", - написал пользователь Friedrich Brinkmann.""Членство Украины в обоих альянсах - лишь вопрос времени". Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра", – указал DasImperiumSchlagtZuruck."Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине", - заметил jsber."Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего. - прим. ред.) министра иностранных дел (Анналены. – прим. ред.) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что "зеленые" будут придерживаться дипломатического пути", - отметил другой комментатор."Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", - добавил Maander59.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211130/kuleba-1761371197.html
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в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, россия
05:54 30.11.2021
 
Немцы высмеяли главу МИД Украины, испугавшегося "российского вторжения"

Читатели Die Zeit сочли заявления Кулебы об "угрозе вторжения" России на Украину истерией

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал "стягивание" российских войск "к границам" страны "подлинной угрозой".
Как заявил глава МИД, якобы имеющее место стягивание сил является попыткой "дестабилизировать" Украину и другие европейские страны. Он призвал к поддержке Украины и выразил мнение, что является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества", а ее вступление в ЕС и НАТО – "лишь вопрос времени".
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
01:20
Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег", - написал пользователь Friedrich Brinkmann.
""Членство Украины в обоих альянсах - лишь вопрос времени". Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра", – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
"Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине", - заметил jsber.
"Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего. - прим. ред.) министра иностранных дел (Анналены. – прим. ред.) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что "зеленые" будут придерживаться дипломатического пути", - отметил другой комментатор.
"Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", - добавил Maander59.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреУкраинаСШАЕвропаДмитрий ПесковНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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