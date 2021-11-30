01:20 30.11.2021 (обновлено: 02:08 30.11.2021)
Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году
© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины
© Фото : Операция объединенных сил
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что ВСУ якобы стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году, и смогут "ответить на удар" России.
"Он (Кулеба - ред.) добавил, что Украина, армия которой стала "несравненно сильнее" по сравнению с 2014 годом..., "ответит на удар", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс.
В то же время украинский министр призвал к "оперативным действиям" для "сдерживания" Москвы. "Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока", - приводит агентство его слова.
По утверждению Кулебы, "Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины". Речь, по его словам, идет о 115 тысячах военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.