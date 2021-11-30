https://ria.ru/20211130/kuleba-1761371197.html

Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России

Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России - РИА Новости, 30.11.2021

Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что ВСУ якобы стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году, и... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:20

2021-11-30T01:20

2021-11-30T02:08

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что ВСУ якобы стали "несравненно сильнее", чем в 2014 году, и смогут "ответить на удар" России."Он (Кулеба - ред.) добавил, что Украина, армия которой стала "несравненно сильнее" по сравнению с 2014 годом..., "ответит на удар", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс.В то же время украинский министр призвал к "оперативным действиям" для "сдерживания" Москвы. "Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока", - приводит агентство его слова.По утверждению Кулебы, "Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины". Речь, по его словам, идет о 115 тысячах военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211129/arsenal-1761339041.html

https://ria.ru/20211128/upreki-1761170141.html

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в мире, украина, нато, дмитрий кулеба, россия