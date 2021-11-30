19:04 30.11.2021 (обновлено: 06:12 01.12.2021)
Глава Севастополя прокомментировал заявление Лукашенко о визите в Крым
Глава Севастополя Развожаев: в городе ждут Лукашенко, чтобы показать город и выйти в море
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море, сказал РИА Новости губернатор города Михаил Развожаев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что хочет начать поездку в Крым с Севастополя. Он также заявил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.
"Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани. В Севастополе хорошо в любое время года", - сказал Развожаев.
Во вторник Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Беседа прошла в Минске, во Дворце Независимости, среди тем беседы - двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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