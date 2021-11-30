https://ria.ru/20211130/krym-1761529795.html

Глава Севастополя прокомментировал заявление Лукашенко о визите в Крым

Глава Севастополя прокомментировал заявление Лукашенко о визите в Крым - РИА Новости, 01.12.2021

Глава Севастополя прокомментировал заявление Лукашенко о визите в Крым

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море, сказал... РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T19:04

2021-11-30T19:04

2021-12-01T06:12

политика

севастополь

в мире

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море, сказал РИА Новости губернатор города Михаил Развожаев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что хочет начать поездку в Крым с Севастополя. Он также заявил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ."Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани. В Севастополе хорошо в любое время года", - сказал Развожаев.Во вторник Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Беседа прошла в Минске, во Дворце Независимости, среди тем беседы - двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211130/krym-1761435402.html

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760934356.html

севастополь

республика крым

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, в мире, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, михаил развожаев, россия