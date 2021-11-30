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Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана - РИА Новости, 30.11.2021
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана
Ситуация в Крыму после обрушившегося ураганного ветра стабилизировалась, однако во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются сильный ветер, дожди и снег,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:04
2021-11-30T10:17
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей аксенов (политик)
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ситуация в Крыму после обрушившегося ураганного ветра стабилизировалась, однако во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются сильный ветер, дожди и снег, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ураганный ветер обрушился на Крым в понедельник и стих к утру вторника. Погибших нет, пострадали и были госпитализированы шесть человек. Ветер повалил 65 деревьев, повреждено свыше 20 автомобилей, десять кровель домов, пять судов, две яхты затонули."На данный момент ситуация стабилизировалась, однако штормовое предупреждение продолжает действовать. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег. Прошу всех соблюдать осторожность, беречь себя и близких", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, работа по ликвидации последствий шквального ветра продолжается. Электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено."Сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно", - подчеркнул Аксенов.В свою очередь, крымские синоптики сообщили, что в течение суток 30 ноября в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Возможны сильные дожди.
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей аксенов (политик), погода
10:04 30.11.2021 (обновлено: 10:17 30.11.2021)
 
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана

Глава Крыма Аксенов рассказал о ситуации на полуострове после урагана

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ситуация в Крыму после обрушившегося ураганного ветра стабилизировалась, однако во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются сильный ветер, дожди и снег, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ураганный ветер обрушился на Крым в понедельник и стих к утру вторника. Погибших нет, пострадали и были госпитализированы шесть человек. Ветер повалил 65 деревьев, повреждено свыше 20 автомобилей, десять кровель домов, пять судов, две яхты затонули.
"На данный момент ситуация стабилизировалась, однако штормовое предупреждение продолжает действовать. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег. Прошу всех соблюдать осторожность, беречь себя и близких", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, работа по ликвидации последствий шквального ветра продолжается. Электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено.
"Сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно", - подчеркнул Аксенов.
В свою очередь, крымские синоптики сообщили, что в течение суток 30 ноября в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Возможны сильные дожди.
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 23:45
В Ялте затонуло судно из-за шторма
 
Республика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей Аксенов (политик)Погода
 
 
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