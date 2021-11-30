https://ria.ru/20211130/krym-1761395485.html

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана - РИА Новости, 30.11.2021

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после урагана

Ситуация в Крыму после обрушившегося ураганного ветра стабилизировалась, однако во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются сильный ветер, дожди и снег,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:04

2021-11-30T10:04

2021-11-30T10:17

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей аксенов (политик)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_74914b09e9f604617d6c9ad02c6dd94e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ситуация в Крыму после обрушившегося ураганного ветра стабилизировалась, однако во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются сильный ветер, дожди и снег, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ураганный ветер обрушился на Крым в понедельник и стих к утру вторника. Погибших нет, пострадали и были госпитализированы шесть человек. Ветер повалил 65 деревьев, повреждено свыше 20 автомобилей, десять кровель домов, пять судов, две яхты затонули."На данный момент ситуация стабилизировалась, однако штормовое предупреждение продолжает действовать. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег. Прошу всех соблюдать осторожность, беречь себя и близких", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, работа по ликвидации последствий шквального ветра продолжается. Электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено."Сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно", - подчеркнул Аксенов.В свою очередь, крымские синоптики сообщили, что в течение суток 30 ноября в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Возможны сильные дожди.

https://ria.ru/20211129/shtorm-1761365037.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей аксенов (политик), погода