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В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты
В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты - РИА Новости, 30.11.2021
В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты
Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:59
2021-11-30T08:59
2021-11-30T10:25
происшествия
ялта
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
керчь
янина павленко
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации.В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила журналистам, что из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в понедельник, в акватории порта города пострадали пять судов, прибитых на якорях к пирсу. Подтопление исключено. В их числе судно "Кронштадт", теплоходы "Форос-1", "Ливадия", "Санта Барбара", "Крым". Кроме того, затонула парусно-моторная яхта "Славия"."На ее борту топлива нет, пострадавших нет", - подчеркнула Павленко.
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происшествия, ялта, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керчь, янина павленко, новости - туризм
08:59 30.11.2021 (обновлено: 10:25 30.11.2021)
В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты
В Керчи и Ялте из-за штормового ветра затонули две яхты