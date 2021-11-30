https://ria.ru/20211130/krym-1761384714.html

В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты

В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты - РИА Новости, 30.11.2021

В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты

Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:59

2021-11-30T08:59

2021-11-30T10:25

происшествия

ялта

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керчь

янина павленко

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации.В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила журналистам, что из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в понедельник, в акватории порта города пострадали пять судов, прибитых на якорях к пирсу. Подтопление исключено. В их числе судно "Кронштадт", теплоходы "Форос-1", "Ливадия", "Санта Барбара", "Крым". Кроме того, затонула парусно-моторная яхта "Славия"."На ее борту топлива нет, пострадавших нет", - подчеркнула Павленко.

https://ria.ru/20211130/krym-1761383444.html

ялта

керчь

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происшествия, ялта, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керчь, янина павленко, новости - туризм