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В Крыму около 12 тысяч человек остались без света
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 30.11.2021
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света
Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:42
2021-11-30T08:42
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12 тысяч человек, сообщило Минэнерго России."Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек", - сообщается в Twitter-аккаунте Минэнерго России.Очень сильный ветер в понедельник привел к обесточиванию части Симферополя и сел Симферопольского района, Белогорского и Советского районов Крыма. В зоне обесточивания оказались 16 школ, 13 детских садов и 15 фельдшерских пунктов, сообщили ранее в региональном МЧС. Пострадали, по разным данным, от 5 до 6 человек от падения деревьев. В Ялте повреждены несколько яхт, одна затонула.
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
08:42 30.11.2021
 
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света

В Крыму около 12 тысяч человек остались без света после штормового ветра

© РИА Новости / Кирилл БрагаЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12 тысяч человек, сообщило Минэнерго России.
"Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек", - сообщается в Twitter-аккаунте Минэнерго России.
Очень сильный ветер в понедельник привел к обесточиванию части Симферополя и сел Симферопольского района, Белогорского и Советского районов Крыма. В зоне обесточивания оказались 16 школ, 13 детских садов и 15 фельдшерских пунктов, сообщили ранее в региональном МЧС. Пострадали, по разным данным, от 5 до 6 человек от падения деревьев. В Ялте повреждены несколько яхт, одна затонула.
Во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 23:10
Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток
 
ПроисшествияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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