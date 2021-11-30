https://ria.ru/20211130/krym-1761383444.html
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 30.11.2021
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света
Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:42
2021-11-30T08:42
2021-11-30T08:42
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/62/1531226261_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_b92c64db8bd38e7f97bd87b56a372420.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12 тысяч человек, сообщило Минэнерго России."Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек", - сообщается в Twitter-аккаунте Минэнерго России.Очень сильный ветер в понедельник привел к обесточиванию части Симферополя и сел Симферопольского района, Белогорского и Советского районов Крыма. В зоне обесточивания оказались 16 школ, 13 детских садов и 15 фельдшерских пунктов, сообщили ранее в региональном МЧС. Пострадали, по разным данным, от 5 до 6 человек от падения деревьев. В Ялте повреждены несколько яхт, одна затонула.
https://ria.ru/20211129/shtorm-1761362200.html
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/62/1531226261_56:0:1444:1041_1920x0_80_0_0_a9c8c983fe3f14799aae5d0d26eba61e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света
В Крыму около 12 тысяч человек остались без света после штормового ветра