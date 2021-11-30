https://ria.ru/20211130/krym-1761383444.html

В Крыму около 12 тысяч человек остались без света

В Крыму около 12 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 30.11.2021

В Крыму около 12 тысяч человек остались без света

Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:42

2021-11-30T08:42

2021-11-30T08:42

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, на данный момент обесточенными остаются населенные пункты, в которых проживают 12 тысяч человек, сообщило Минэнерго России."Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек", - сообщается в Twitter-аккаунте Минэнерго России.Очень сильный ветер в понедельник привел к обесточиванию части Симферополя и сел Симферопольского района, Белогорского и Советского районов Крыма. В зоне обесточивания оказались 16 школ, 13 детских садов и 15 фельдшерских пунктов, сообщили ранее в региональном МЧС. Пострадали, по разным данным, от 5 до 6 человек от падения деревьев. В Ялте повреждены несколько яхт, одна затонула.

https://ria.ru/20211129/shtorm-1761362200.html

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия