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Эрмитажная кошка Серафима перешла на службу в Петропавловскую крепость

Эрмитажная кошка Серафима перешла на службу в Петропавловскую крепость - РИА Новости, 30.11.2021

Эрмитажная кошка Серафима перешла на службу в Петропавловскую крепость

У Петропавловского собора в Петербурге появилась новая кошка-хранительница Серафима, которую передал государственный музей Эрмитаж. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:59

2021-11-30T16:59

2021-11-30T16:59

культура

санкт-петербург

петропавловский собор

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. У Петропавловского собора в Петербурге появилась новая кошка-хранительница Серафима, которую передал государственный музей Эрмитаж.Серафима пришла на смену кошке Капитолине, которая около 20 лет являлась бессменной сотрудницей музея и стала своеобразным символом собора. С ней любили фотографироваться туристы, а она с удовольствием позировала для них в интерьерах Петропавловской крепости. В сентябре Капитолина умерла."Мы счастливы передать кошку Серафиму, которая сейчас была на обследовании и проверке своих манер, волновалась ужасно. Вручаем вам сертификат эрмитажного кота, в котором написано, что кошка Серафима готова к ловле мышей и другим обязанностям и с прекрасным добрым характером переходит на службу из государственного музея Эрмитажа в музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловскую крепость", - сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен на церемонии передачи кошки.Она добавила, что Серафима очень хотела перейти туда, где жила бы одна и ее любили так же сильно, как в Эрмитаже."И это место здесь нашлось - Петропавловский собор. Это пример межмузейного сотрудничества", - заметила Халтунен.По словам главного научного сотрудника Музея истории Санкт-Петербурга Марины Логуновой, новая хранительница Серафима еще проходит период адаптации в соборе, но уже выбрала место, где спать - это царское место (помост для богослужения, где стоял император - Прим. ред.), обитое красным бархатом.

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санкт-петербург, петропавловский собор, государственный эрмитаж, новости культуры