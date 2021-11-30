https://ria.ru/20211130/kosmos-1761399147.html

Выход американских астронавтов в открытый космос отменили

Выход американских астронавтов в открытый космос отменили - РИА Новости, 30.11.2021

Выход американских астронавтов в открытый космос отменили

Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:28

2021-11-30T10:28

2021-11-30T10:28

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

томас маршберн

земля

петр дубров

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA."У коллег отменяется ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) сегодня", - сказал российским космонавтам наземный специалист.Предполагалось, что Маршберн и Бэррон выйдут в открытый космос для замены вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА отмечали, что поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.Для Маршберна выход в открытый космос должен был стать пятым в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет, – дебютным.Астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер прибыли на МКС 11 ноября на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с ними на станции работают россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html

https://ria.ru/20211126/prichal-1760949080.html

земля

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антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров