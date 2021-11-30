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Выход американских астронавтов в открытый космос отменили
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили - РИА Новости, 30.11.2021
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили
Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:28
2021-11-30T10:28
антон шкаплеров
наса
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
земля
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA."У коллег отменяется ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) сегодня", - сказал российским космонавтам наземный специалист.Предполагалось, что Маршберн и Бэррон выйдут в открытый космос для замены вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА отмечали, что поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.Для Маршберна выход в открытый космос должен был стать пятым в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет, – дебютным.Астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер прибыли на МКС 11 ноября на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с ними на станции работают россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html
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антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров
10:28 30.11.2021
 
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили

Выход американских астронавтов Маршберна и Бэррон с борта МКС в открытый космос отменили

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.
"У коллег отменяется ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) сегодня", - сказал российским космонавтам наземный специалист.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Предполагалось, что Маршберн и Бэррон выйдут в открытый космос для замены вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА отмечали, что поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.
Для Маршберна выход в открытый космос должен был стать пятым в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет, – дебютным.
Астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер прибыли на МКС 11 ноября на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с ними на станции работают россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
Пристыковка модуля Причал к МКС
26 ноября, 18:21
Модуль "Причал" пристыковался к МКС
 
Антон ШкаплеровНАСАКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Томас МаршбернЗемляПетр Дубров
 
 
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