https://ria.ru/20211130/kosmos-1761399147.html
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили - РИА Новости, 30.11.2021
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили
Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:28
2021-11-30T10:28
2021-11-30T10:28
антон шкаплеров
наса
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
земля
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_0:174:2560:1614_1920x0_80_0_0_cb8ea52d66285e7e829f3f9f08f17ce4.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Выход в космос американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон с борта МКС, запланированный на 30 ноября, отменен, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA."У коллег отменяется ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) сегодня", - сказал российским космонавтам наземный специалист.Предполагалось, что Маршберн и Бэррон выйдут в открытый космос для замены вышедшей недавно из строя антенны МКС. В НАСА отмечали, что поломка не повлияла существенно на связь с Землей, но установка дополнительной антенны будет полезна в качестве резервного канала коммуникаций.Для Маршберна выход в открытый космос должен был стать пятым в карьере, для Бэррон, которая совершает свой первый космический полет, – дебютным.Астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер прибыли на МКС 11 ноября на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с ними на станции работают россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html
https://ria.ru/20211126/prichal-1760949080.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_112:0:2388:1707_1920x0_80_0_0_b1daf9b48e2c4118ed5f5ba204552c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров
Выход американских астронавтов в открытый космос отменили
Выход американских астронавтов Маршберна и Бэррон с борта МКС в открытый космос отменили