https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761557972.html

Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза

Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза - РИА Новости, 30.11.2021

Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза

Количество суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за минувшие 24 часа в два раза, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:58

2021-11-30T23:58

2021-11-30T23:58

распространение коронавируса

в мире

италия

нидерланды

бельгия

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761303360_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_b1818a89fbba270de63260fdd05dc730.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за минувшие 24 часа в два раза, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний.По данным института, медики зафиксировали во вторник 4373 новых случая COVID-19 в ЮАР, что превышает вчерашний показатель - 2273 случаев - в два раза. Общее число зараженных коронавирусом составило 2 968 052.Число тестирований на наличие коронавирусной инфекции также выросло за сутки в два раза. Во вторник, по данным института, 42 664 человека прошли тесты на COVID-19, в свою очередь, в понедельник число сдавших тест составило 21 302.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что омикрон по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761542160.html

италия

нидерланды

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, нидерланды, бельгия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19