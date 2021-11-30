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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761557972.html
Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза
Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза - РИА Новости, 30.11.2021
Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза
Количество суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за минувшие 24 часа в два раза, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T23:58
2021-11-30T23:58
распространение коронавируса
в мире
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нидерланды
бельгия
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за минувшие 24 часа в два раза, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний.По данным института, медики зафиксировали во вторник 4373 новых случая COVID-19 в ЮАР, что превышает вчерашний показатель - 2273 случаев - в два раза. Общее число зараженных коронавирусом составило 2 968 052.Число тестирований на наличие коронавирусной инфекции также выросло за сутки в два раза. Во вторник, по данным института, 42 664 человека прошли тесты на COVID-19, в свою очередь, в понедельник число сдавших тест составило 21 302.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что омикрон по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
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в мире, италия, нидерланды, бельгия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
23:58 30.11.2021
 
Число новых случаев COVID-19 в ЮАР выросло за сутки в два раза

Число суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за сутки в два раза

© REUTERS / Sumaya HishamПЦР-тест на коронавирус в аэропорту имени Тамбо в Йоханнесбурге
ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту имени Тамбо в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Sumaya Hisham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество суточных заражений коронавирусом в ЮАР выросло за минувшие 24 часа в два раза, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний.
По данным института, медики зафиксировали во вторник 4373 новых случая COVID-19 в ЮАР, что превышает вчерашний показатель - 2273 случаев - в два раза. Общее число зараженных коронавирусом составило 2 968 052.
Путешественники проходят тесты на коронавирус (COVID-19) в аэропорту Сиднея - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 20:39Распространение коронавируса
ВОЗ призвала не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм
Число тестирований на наличие коронавирусной инфекции также выросло за сутки в два раза. Во вторник, по данным института, 42 664 человека прошли тесты на COVID-19, в свою очередь, в понедельник число сдавших тест составило 21 302.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что омикрон по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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