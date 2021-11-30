21:10 30.11.2021 (обновлено: 23:23 30.11.2021)
Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19, считают в ВОЗ
ВОЗ: запрет международных поездок не остановит распространение коронавируса
ЦЮРИХ, 30 ноя — РИА Новости. Запреты на международные путешествия не остановят распространения коронавируса, но станут "тяжелым бременем для жизни и средств к существованию", считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Кроме того, они могут негативно повлиять на глобальные усилия в области здравоохранения во время пандемии, лишая страны стимулов к отчетности и обмену эпидемиологическими данными и данными о секвенировании", — говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном по поводу выявления нового штамма коронавируса "омикрон".
Организация подчеркнула, что важные международные поездки — в том числе для выполнения чрезвычайных и гуманитарных миссий, включая репатриацию, а также грузовых перевозок предметов первой необходимости — должны оставаться приоритетными во время пандемии COVID-19.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.