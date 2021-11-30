https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761545785.html

Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19, считают в ВОЗ

Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19, считают в ВОЗ - РИА Новости, 30.11.2021

Полный запрет поездок не остановит распространение COVID-19, считают в ВОЗ

Запреты на международные путешествия не остановят распространения коронавируса, но станут "тяжелым бременем для жизни и средств к существованию", считают во... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:10

2021-11-30T21:10

2021-11-30T23:23

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здоровье - общество

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ЦЮРИХ, 30 ноя — РИА Новости. Запреты на международные путешествия не остановят распространения коронавируса, но станут "тяжелым бременем для жизни и средств к существованию", считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Организация подчеркнула, что важные международные поездки — в том числе для выполнения чрезвычайных и гуманитарных миссий, включая репатриацию, а также грузовых перевозок предметов первой необходимости — должны оставаться приоритетными во время пандемии COVID-19.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

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в мире, воз, коронавирус covid-19, юар, здоровье - общество