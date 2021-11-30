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Попова предупредила выезжающих за рубеж россиян о рисках

Попова предупредила выезжающих за рубеж россиян о рисках - РИА Новости, 30.11.2021

Попова предупредила выезжающих за рубеж россиян о рисках

Ситуация с закрытием границ в мире меняется, путешественники рискуют получить проблемы со здоровьем, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:28

2021-11-30T18:28

2021-11-30T18:54

распространение коронавируса

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, путешественники рискуют получить проблемы со здоровьем, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация развивается в разных странах по-разному, ...и меры реагирования в каждой стране санитарными властями и правительствами стран могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок по решению той или иной страны... Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и возможных проблем со здоровьем", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм