Опасен ли омикрон-штамм для детей?

15:04 30.11.2021 (обновлено: 17:35 30.11.2021)
Стало известно об опасности омикрон-штамма коронавируса для детей
Bloomberg: десять процентов госпитализированных с омикрон-штаммом в ЮАР — дети до двух лет
© AP Photo / Jerome DelayУченики в очереди на входе в класс в школе в Йоханнесбурге
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В городском округе Цване, эпицентре распространения омикрон-штамма коронавируса в Южно-Африканской Республике, сообщили о достаточно высоком уровне госпитализаций маленьких детей с инфекцией. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Ваасилы Джассат, специалиста по здравоохранению из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, с новым вариантом коронавируса в больницы попадает больше детей до двух лет, чем на ранних этапах пандемии: на них приходится около десяти процентов от общего числа госпитализированных.
При этом она отметила, что аналогичная тенденция наблюдалась во время третьей волны, когда преобладала "дельта".
"У совсем маленьких детей иммунная система очень слабая, к тому же их не вакцинируют (от коронавируса. — Прим. ред.), поэтому они больше подвержены риску", — пояснила Джассат, отметив, что на рост числа госпитализаций могла повлиять и излишняя обеспокоенность родителей из-за нового штамма.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
Вчера, 11:15ИнфографикаОмикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни инфицированных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.