https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761467721.html

Опасен ли омикрон-штамм для детей?

Стало известно об опасности омикрон-штамма коронавируса для детей - РИА Новости, 30.11.2021

Опасен ли омикрон-штамм для детей?

В городском округе Цване, эпицентре распространения омикрон-штамма коронавируса в Южно-Африканской Республике, сообщили о достаточно высоком уровне... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:04

2021-11-30T15:04

2021-11-30T17:35

распространение коронавируса

в мире

ботсвана

португалия

евросоюз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761501317_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5c66ddb25fd201c5309a6486e094d7f1.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В городском округе Цване, эпицентре распространения омикрон-штамма коронавируса в Южно-Африканской Республике, сообщили о достаточно высоком уровне госпитализаций маленьких детей с инфекцией. Об этом сообщает Bloomberg.По словам Ваасилы Джассат, специалиста по здравоохранению из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, с новым вариантом коронавируса в больницы попадает больше детей до двух лет, чем на ранних этапах пандемии: на них приходится около десяти процентов от общего числа госпитализированных.При этом она отметила, что аналогичная тенденция наблюдалась во время третьей волны, когда преобладала "дельта"."У совсем маленьких детей иммунная система очень слабая, к тому же их не вакцинируют (от коронавируса. — Прим. ред.), поэтому они больше подвержены риску", — пояснила Джассат, отметив, что на рост числа госпитализаций могла повлиять и излишняя обеспокоенность родителей из-за нового штамма.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни инфицированных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761455173.html

ботсвана

португалия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ботсвана, португалия, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19