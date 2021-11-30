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Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом
В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:28
2021-11-30T14:28
2021-11-30T15:12
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин."В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции."Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - отметил президент России.
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14:28 30.11.2021 (обновлено: 15:12 30.11.2021)
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом
Президент Путин: ситуация с омикрон-штаммом станет более понятной через несколько недель