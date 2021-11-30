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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761414554.html
В России за сутки умерли 1229 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1229 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
В России за сутки умерли 1229 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1229 смертей с COVID-19, за все время умерли 275 193 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:35
2021-11-30T11:35
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1229 смертей с COVID-19, за все время умерли 275 193 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1229 смертей... За весь период по России умерло 275 193 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 69, в Подмосковье - 50.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 30.11.2021
 
В России за сутки умерли 1229 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1229 пациентов с COVID-19, за все время — 275 193

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1229 смертей с COVID-19, за все время умерли 275 193 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 1229 смертей... За весь период по России умерло 275 193 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 69, в Подмосковье - 50.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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