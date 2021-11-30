https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761414185.html
В России за сутки выписали 33 442 выздоровевших от COVID-19
В России за сутки выписали 33 442 выздоровевших от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
В России за сутки выписали 33 442 выздоровевших от COVID-19
В России за сутки выписаны 33 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 329 253, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:33
2021-11-30T11:33
2021-11-30T11:33
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России за сутки выписаны 33 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 8 329 253, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 442 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 329 253", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3816, Санкт-Петербурге - 2554, Подмосковье - 1952.
https://ria.ru/20211120/vyzdorovlenie-1759918255.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 33 442 выздоровевших от COVID-19
В России за сутки выписаны 33 442 человека, переболевших COVID-19