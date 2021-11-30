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В Москве выявили 2788 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2788 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве выявили 2788 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2788), Подмосковье (2215), Санкт-Петербурге (2103), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:33

2021-11-30T11:33

2021-11-30T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наибольшее в России число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2788), Подмосковье (2215), Санкт-Петербурге (2103), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2788; 2. Московская область - 2215; 3. Санкт-Петербург - 2103", - говорится в сообщении.Согласно нему, наименьшее число зарегистрированных новых случаев заболевания выявлено в Калмыкии - 26, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 9.

московская область (подмосковье)

москва

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