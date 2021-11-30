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Наука
https://ria.ru/20211130/kometa-1761466347.html
Стало известно, когда самая яркая комета года приблизится к Земле
Стало известно, когда самая яркая комета года приблизится к Земле - РИА Новости, 30.11.2021
Стало известно, когда самая яркая комета года приблизится к Земле
Комета Леонарда, которая станет самой яркой в этом году, 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, её можно будет пронаблюдать с Земли... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:01
2021-11-30T15:01
наука
наука
московский планетарий
кометы
земля
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комета Леонарда, которая станет самой яркой в этом году, 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, её можно будет пронаблюдать с Земли невооруженным глазом, сообщается на сайте Московского планетария."12 декабря 2021 года она (комета - ред.) пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом!"- говорится в сообщении.В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре 2021 года. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью - утренней и вечерней. Наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и по утрам с 5.00 – 6.00 до восхода Солнца.Комету C/2021 A1 (Leonard) открыл 3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард. Это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года. Она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с.На сайте планетария также сообщается о полном затмении Солнца 4 декабря, которое будет видно только на территории Антарктиды.
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наука, московский планетарий, кометы, земля
15:01 30.11.2021
 
Стало известно, когда самая яркая комета года приблизится к Земле

Самая яркая комета года приблизится к Земле 12 декабря

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомета NeoWise в небе над Краснодарским краем
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комета Леонарда, которая станет самой яркой в этом году, 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, её можно будет пронаблюдать с Земли невооруженным глазом, сообщается на сайте Московского планетария.
"12 декабря 2021 года она (комета - ред.) пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом!"- говорится в сообщении.
В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре 2021 года. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью - утренней и вечерней. Наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и по утрам с 5.00 – 6.00 до восхода Солнца.
Комету C/2021 A1 (Leonard) открыл 3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард. Это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года. Она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с.
На сайте планетария также сообщается о полном затмении Солнца 4 декабря, которое будет видно только на территории Антарктиды.
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