https://ria.ru/20211130/klychkov-1761446702.html

Орловский губернатор ответил на вопрос о возможной отставке

Орловский губернатор ответил на вопрос о возможной отставке - РИА Новости, 30.11.2021

Орловский губернатор ответил на вопрос о возможной отставке

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии отметил, что хочет продолжить работу на посту главы Орловской области. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:52

2021-11-30T13:52

2021-11-30T13:52

политика

орловская область

андрей клычков

кпрф

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БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии отметил, что хочет продолжить работу на посту главы Орловской области.Прямая линия с жителями региона проходила на платформе аккаунта Центра управления регионом в социальной сети "ВКонтакте".Представитель КПРФ Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года был избран главой региона. В сентябре текущего года Клычков на выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ, однако по итогам выборов отказался от мандата депутата ГД.Ранее глава Орловской области неоднократно заявлял о своём желании продолжить работу на посту главы региона. Очередная волна обсуждений перехода Клычкова в Госдуму связана с резонансной историей депутата Валерия Рашкина, на место которого якобы может перейти орловский губернатор."Вот 4 года куда-то ухожу, куда-то меня отправляют. Давайте уже успокоимся", - сказал ранее Клычков в Instagram.

https://ria.ru/20211023/vzyskanie-1755964901.html

орловская область

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политика, орловская область, андрей клычков, кпрф