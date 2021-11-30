Орловский губернатор ответил на вопрос о возможной отставке
Орловский губернатор Клычков заявил, что не собирается уходить в отставку
БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии отметил, что хочет продолжить работу на посту главы Орловской области.
Прямая линия с жителями региона проходила на платформе аккаунта Центра управления регионом в социальной сети "ВКонтакте".
"Нужно спрашивать не мои планы, а планы жителей области. Я, безусловно, как уже неоднократно говорил, никуда не собираюсь. Много удалось сделать, но много еще хочется сделать. Наступит 2023 год, спросим у жителей. Если поддержат, продолжу работать", — ответил Клычков на вопрос о планах на дальнейшую работу в регионе.
Представитель КПРФ Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года был избран главой региона. В сентябре текущего года Клычков на выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ, однако по итогам выборов отказался от мандата депутата ГД.
Ранее глава Орловской области неоднократно заявлял о своём желании продолжить работу на посту главы региона. Очередная волна обсуждений перехода Клычкова в Госдуму связана с резонансной историей депутата Валерия Рашкина, на место которого якобы может перейти орловский губернатор.
"Вот 4 года куда-то ухожу, куда-то меня отправляют. Давайте уже успокоимся", - сказал ранее Клычков в Instagram.