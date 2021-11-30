https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

"Нет мясу, пиву и кофе". В Швейцарии рассказали, как спасти климат Земли

"Нет мясу, пиву и кофе". В Швейцарии рассказали, как спасти климат Земли - РИА Новости, 30.11.2021

"Нет мясу, пиву и кофе". В Швейцарии рассказали, как спасти климат Земли

Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:58

2021-11-30T11:58

2021-11-30T12:34

в мире

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климат

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год, говорится в отчете Credit Suisse об "ответственном образе жизни".Как отмечают его авторы, образ жизни людей сопровождается высокими выбросами СО2. Самый большой приходится на граждан богатых стран: домохозяйства в развитых странах производят 130 тонн СО2 в год, а в среднем в мире — 3,4 тонны в год. Аналитики рассмотрели все сферы образа жизни людей и предположили, как будут меняться привычки в будущем ради сохранения климата.Кто мы сейчасПосле проведения расчетов, авторы доклада выделили четыре типа потребителей: "мало путешествуют, покупают онлайн", "покупатели со средней мобильностью", "активные покупатели с высоким следом СО2", "заядлые путешественники". Для каждого из них рассчитали углеродный след, исходя из его образа жизни.Оказалось, что самые большие выбросы сопровождают активных покупателей, которые любят ходить и ездить в магазины, а также отправляться в дальние поездки. Такой образ жизни обеспечивает выбросы 25 тонн СО2 в год. Далее следует "заядлый путешественник", он генерирует 17 тонн СО2 в год. Чуть меньше выбросы от любителя недалеких поездок и магазинов — 15 тонн СО2 в год. Идеален для климата — фанат онлайн-шоппинга и домосед, менее пяти тонн СО2 в год."Анализ данных показывает, что факторы, которые обеспечивают основные выбросы от четырех групп потребителей, идентичны. Таким образом, ответ на вопрос, как снизить выбросы, очевиден. Путешествовать надо не так интенсивно, а если и путешествовать, то использовать транспорт с низкими выбросами СО2. Лучше воспользоваться поездом или сходить в поход до ближайшего кемпинга вместо первого класса в самолете и пятизвездочных отелей", — говорится в документе.Какими мы можем статьШвейцарские аналитики задались вопросом, каким должен быть идеальный образ жизни, чтобы снизить ежегодные выбросы человека до 2,5-3 тонн СО2 в год.Оказалось, что потребителям надо ориентироваться на следующие действия. Придется отказаться от мяса в пользу употребления дважды в неделю курицы и морепродуктов. Также можно съесть 50 грамм шоколада и чипсов, 25 грамм сыра. Семь раз в неделю в меню могут появиться овощи, пять раз фрукты, паста и картофель на столе появится только два раза в неделю.Если говорить о напитках, то пиво, кофе и молоко употреблять нежелательно, остается вино и диетическая содовая.Путешествия надо будет свести к одному полету в год на короткое расстояние, можно проехать пять тысяч километров в год на электрокаре, четыре дня в неделю использовать общественный транспорт в городе, пять раз можно съездить на среднее расстояние, два раза в месяц отправится на длинную дистанцию. Использовать пятизвездочные отели нельзя, максимум четыре звезды.В фитнес можно ходить три раза в неделю на тридцать минут, час в день смотреть телевизор, не тратить время на видеоигры, письменный стол можно использовать восемь часов в день, ноутбук — час, заряжать смартфон — час.Кроме того, придется скорректировать домашние привычки. Стиральную машинку надо использовать раз в неделю, душ — три раза в неделю по восемь минут, ванну принимать раз в неделю, смывать туалет дважды в день. Также всего раз в неделю можно использовать посудомоечную машинку и три раза в неделю духовку.Что касается одежды, то потребителю будущего надо стать аскетичным: две пары джинс на год, три рубашки и пять футболок. На пиджаки и костюмы лимита СО2 уже не хватит.В отчете сказано, что его авторы пытались проанализировать причины выбросов, изучив которые, можно представить вызовы, стоящие перед миром на пути к снижению эмиссии парниковых газов.

https://ria.ru/20211018/malm-1754936911.html

https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

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в мире, швейцария, credit suisse , климат, земля