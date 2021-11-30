https://ria.ru/20211130/kitay-1761477821.html

Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем

Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем - РИА Новости, 30.11.2021

Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем

Президент РФ Владимир Путин, говоря о призыве США по сворачиванию общения с Китаем, заявил, что Россия будет руководствоваться своими интересами. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:41

2021-11-30T15:41

2021-11-30T16:01

сша

китай

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о призыве США по сворачиванию общения с Китаем, заявил, что Россия будет руководствоваться своими интересами."В вашем вопросе есть подтекст: не намерены ли мы как-то сворачивать в этой связи, к чему призывает США своих европейских партнеров, сворачивать какие-то объемы сотрудничества с Китаем... Мы будем руководствоваться своими интересами", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761479018.html

сша

китай

россия

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2021

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сша, китай, россия