https://ria.ru/20211130/kitay-1761477821.html
Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем
Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем - РИА Новости, 30.11.2021
Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем
Президент РФ Владимир Путин, говоря о призыве США по сворачиванию общения с Китаем, заявил, что Россия будет руководствоваться своими интересами. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:41
2021-11-30T15:41
2021-11-30T16:01
сша
китай
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о призыве США по сворачиванию общения с Китаем, заявил, что Россия будет руководствоваться своими интересами."В вашем вопросе есть подтекст: не намерены ли мы как-то сворачивать в этой связи, к чему призывает США своих европейских партнеров, сворачивать какие-то объемы сотрудничества с Китаем... Мы будем руководствоваться своими интересами", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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сша, китай, россия
15:41 30.11.2021 (обновлено: 16:01 30.11.2021)
Путин ответил на призыв США свернуть общение с Китаем
Президент Путин: Россия в отношениях с Китаем будет руководствоваться своими интересами