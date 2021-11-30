https://ria.ru/20211130/kiselev-1761449651.html
Киселев рассказал о встрече с Лукашенко
Киселев рассказал о встрече с Лукашенко - РИА Новости, 30.11.2021
Киселев рассказал о встрече с Лукашенко
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил уверенность, что его интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поможет читателям понять... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:07
2021-11-30T14:07
2021-11-30T18:35
белоруссия
дмитрий киселев
александр лукашенко
миа "россия сегодня"
россия
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил уверенность, что его интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поможет читателям понять логику действий главы государства и народа страны.РИА Новости вскоре опубликует беседу. Во вторник Лукашенко дал большое интервью главе МИА "Россия сегодня". Разговор состоялся в Минске, во Дворце Независимости. Среди тем — двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике."Это интервью дает основания для того, чтобы лучше понять логику действий президента и логику белорусского народа, когда он поддерживает президента. <…> Появляются аргументы, чтобы понять, почему у белорусского народа пока такая логика и такое отношение к своему лидеру", — сказал Киселев местным СМИ.В целом журналист отметил, что разговор с Лукашенко помог ему открыть этого человека. Ранее они не общались, и во вторник состоялась их первая встреча."Для меня была откровением та решительность, с которой Лукашенко готов отстаивать созданное им государство, <…> бескомпромиссность, с которой он готов отстаивать национальные интересы и с которой он предан отношениям с Россией, отношениям с (президентом Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, та глубина, с которой он понимает и Европу, и вообще мир, человеческую цивилизацию", — рассказал он.По его словам, они проговорили около двух с половиной часов, интервью было "напряженным". "В нем было пять блоков (тем. — Прим. ред.), была хорошая драматургия. У меня ощущение хорошо сделанной работы, нашей общей работы, потому что интервью — это общая работа", — считает Киселев.Он отметил, что Лукашенко "погружался в историю, говорил о будущем, говорил нелицеприятные вещи в отношении Европы и Запада, много было новостей о его личных отношениях с Путиным".В то же время он указал на "по-человечески доброжелательный" и исчерпывающий характер встречи.По его мнению, Лукашенко был "абсолютно искренен" и расположен к общению. Глава Белоруссии не попросил предоставить заранее вопросы для ознакомления и не ограничивал разговор по времени, добавил Киселев.
https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, дмитрий киселев, александр лукашенко, миа "россия сегодня", россия
14:07 30.11.2021 (обновлено: 18:35 30.11.2021)
Киселев рассказал о встрече с Лукашенко
Глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал об интервью с президентом Лукашенко
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
выразил уверенность, что его интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
поможет читателям понять логику действий главы государства и народа страны.
РИА Новости вскоре опубликует беседу.
Во вторник Лукашенко дал большое интервью главе МИА "Россия сегодня". Разговор состоялся в Минске
, во Дворце Независимости. Среди тем — двусторонние отношения России
и Белоруссии
, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
"Это интервью дает основания для того, чтобы лучше понять логику действий президента и логику белорусского народа, когда он поддерживает президента. <…> Появляются аргументы, чтобы понять, почему у белорусского народа пока такая логика и такое отношение к своему лидеру", — сказал Киселев местным СМИ.
В целом журналист отметил, что разговор с Лукашенко помог ему открыть этого человека. Ранее они не общались, и во вторник состоялась их первая встреча.
"Для меня была откровением та решительность, с которой Лукашенко готов отстаивать созданное им государство, <…> бескомпромиссность, с которой он готов отстаивать национальные интересы и с которой он предан отношениям с Россией, отношениям с (президентом Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, та глубина, с которой он понимает и Европу
, и вообще мир, человеческую цивилизацию", — рассказал он.
По его словам, они проговорили около двух с половиной часов, интервью было "напряженным". "В нем было пять блоков (тем. — Прим. ред.), была хорошая драматургия. У меня ощущение хорошо сделанной работы, нашей общей работы, потому что интервью — это общая работа", — считает Киселев.
Он отметил, что Лукашенко "погружался в историю, говорил о будущем, говорил нелицеприятные вещи в отношении Европы и Запада, много было новостей о его личных отношениях с Путиным".
"Я, как мне показалось, задавал вопросы достаточно сложные, которые могут даже вызвать некоторое раздражение, — я пошел на этот риск", — пояснил гендиректор МИА "Россия сегодня".
В то же время он указал на "по-человечески доброжелательный" и исчерпывающий характер встречи.
По его мнению, Лукашенко был "абсолютно искренен" и расположен к общению. Глава Белоруссии не попросил предоставить заранее вопросы для ознакомления и не ограничивал разговор по времени, добавил Киселев.