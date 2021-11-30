https://ria.ru/20211130/khischenie-1761373611.html

СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях - РИА Новости, 30.11.2021

СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях, против них планируют возбудить уголовное дело, сообщает газета... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:48

2021-11-30T02:48

2021-11-30T07:22

общество

главное военное следственное управление

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях, против них планируют возбудить уголовное дело, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Все попавшие под подозрение офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость", которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но так и не заработала.По данным газеты, поводом для проверки стали материалы службы собственной безопасности Росгвардии — они касались не только деятельности самого ведомства, но и его предшественника — внутренних войск МВД. Ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения "Недвижимости" еще в 2012–2016 годах именно во внутренних войсках МВД, которые прекратили свое существование в пять лет назад.Как сообщает "Ъ", главный центр автоматизированной системы управления ВВ МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина заключили контракты, по которым система должна была заработать к 2016 году. Офицеры собственной безопасности, работавшие по личному указанию директора Росгвардии Виктора Золотова, выяснили, что "Недвижимость" существовала только на бумаге, хотя все выделенные на ее создание 192 миллиона рублей были полностью "освоены".По предварительным подсчетам, уточняет "Коммерсант", только завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 миллионов рублей.Предполагается, что в 2017 году должностные лица Росгвардии подписали фиктивные акты о введении фактически несуществующей "Недвижимости" в строй. В итоге как служебная проверка Росгвардии, так и прокурорская получили новый вектор развития. В данном случае под подозрение о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, попали бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов, пишет газета.

https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761367871.html

https://ria.ru/20211122/zabaykale-1760106232.html

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общество, главное военное следственное управление, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия