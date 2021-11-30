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В США испугались войны с Россией из-за Украины

В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины - РИА Новости, 30.11.2021

В США испугались войны с Россией из-за Украины

В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидают масштабные потери. С таким предупреждением, как сообщает Fox News, выступила... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:14

2021-11-30T01:14

2021-11-30T02:00

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидают масштабные потери. С таким предупреждением, как сообщает Fox News, выступила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.Она не исключила, что в целях "самообороны" Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США. Своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.Аналитик также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории. "Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", - отметила автор статьи.."Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ — однозначное "нет", - заключила Коффлер.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.Ранее обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider отметил, что США должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, поскольку эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого наступления на Украину не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой госдепа США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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