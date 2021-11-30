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Туризм
https://ria.ru/20211130/katar-1761420559.html
Власти Катара упростили правила въезда в страну для российских туристов
Власти Катара упростили правила въезда в страну для российских туристов - РИА Новости, 30.11.2021
Власти Катара упростили правила въезда в страну для российских туристов
Минздрав Катара обновил перечень стран по уровню риска COVID-19, и Россия с 18 часов 1 декабря снова окажется в "зеленом" списке, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:21
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туризм
катар
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минздрав Катара обновил перечень стран по уровню риска COVID-19, и Россия с 18 часов 1 декабря снова окажется в "зеленом" списке, сообщает АТОР.Таким образом, начиная с указанного времени туристам из РФ не придется проходить двухдневный карантин и сдавать дополнительный ПЦР-тест. Такие требования действовали для путешественников из государств, отнесенных к "красным". Россия была в этом списке с 16 ноября.Соотечественникам для въезда в Катар потребуется сертификат о вакцинации, но только "Спутником V". А также отрицательный результат ПЦР-теста, сделать который нужно не ранее чем за 72 часа до полета.Кроме того, с собой придется привезти еще и справку об анализе на антитела с положительным результатом. Причем исследование должно проводиться не ранее чем за 30 дней до тура в Катар и спустя не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Важно: нужен тест на специфические антитела после прививки, а не на те, что вырабатываются после болезни.От теста на антитела освобождаются туристы, которые прибыли в Катар уже с двумя дозами "Спутника V" плюс как минимум одним уколом Pfizer или Moderna. Но минимум через две недели после завершения вакцинации.Непривитые путешественники тоже могут приехать в Катар. Но для них предусмотрен семидневный карантин по прибытии.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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катар, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
20:21 30.11.2021 (обновлено: 20:23 30.11.2021)
 
Власти Катара упростили правила въезда в страну для российских туристов

Катар вернул Россию в "зеленый" список стран, карантин и дополнительный ПЦР не нужны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минздрав Катара обновил перечень стран по уровню риска COVID-19, и Россия с 18 часов 1 декабря снова окажется в "зеленом" списке, сообщает АТОР.
Таким образом, начиная с указанного времени туристам из РФ не придется проходить двухдневный карантин и сдавать дополнительный ПЦР-тест. Такие требования действовали для путешественников из государств, отнесенных к "красным". Россия была в этом списке с 16 ноября.
Соотечественникам для въезда в Катар потребуется сертификат о вакцинации, но только "Спутником V". А также отрицательный результат ПЦР-теста, сделать который нужно не ранее чем за 72 часа до полета.
Кроме того, с собой придется привезти еще и справку об анализе на антитела с положительным результатом. Причем исследование должно проводиться не ранее чем за 30 дней до тура в Катар и спустя не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Важно: нужен тест на специфические антитела после прививки, а не на те, что вырабатываются после болезни.
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От теста на антитела освобождаются туристы, которые прибыли в Катар уже с двумя дозами "Спутника V" плюс как минимум одним уколом Pfizer или Moderna. Но минимум через две недели после завершения вакцинации.
Непривитые путешественники тоже могут приехать в Катар. Но для них предусмотрен семидневный карантин по прибытии.
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