https://ria.ru/20211130/kartina-1761399804.html

Украденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли

Украденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли - РИА Новости, 30.11.2021

Украденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли

Картина Анны Андржиевской "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе", найдена, по факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщается в соцсетях музея AZ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:31

2021-11-30T10:31

2021-11-30T10:46

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Картина Анны Андржиевской "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе", найдена, по факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщается в соцсетях музея AZ.Ранее в пресс-службе AZ Museum РИА Новости заявили, что вечером 21 ноября работа Андржиевской "Зависть" была украдена с выставки номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе", инцидентом занимались правоохранители."Пропавшая работа одного из номинантов премии Анатолия Зверева Анны Андржиевской "Зависть" найдена! Благодаря профессионализму правоохранительных органов и оперативным действиям сотрудников музея AZ живописный холст, похищенный из экспозиции 21 ноября 2021 года, был обнаружен", - говорится с сообщении.Отмечается, что по факту хищения работы возбуждено уголовное дело.Картина Андржиевской "Зависть" стоит 60 тысяч рублей и застрахована на ту же сумму галереей "Триумф", в собственности которой находится работа.

https://ria.ru/20201022/klimt-1580847686.html

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москва, винзавод, новости культуры, галерея "триумф"