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В Россию из Кабула вывезут около ста афганских студентов
В Россию из Кабула вывезут около ста афганских студентов - РИА Новости, 30.11.2021
В Россию из Кабула вывезут около ста афганских студентов
Около 100 афганских студентов планируется вывезти из Кабула с 1 декабря, всего в Афганистане остается несколько сотен человек с российскими паспортами, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:57
2021-11-30T12:57
2021-11-30T13:13
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 100 афганских студентов планируется вывезти из Кабула с 1 декабря, всего в Афганистане остается несколько сотен человек с российскими паспортами, сообщил РИА Новости президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал."С 1 декабря планируется второй этап отправки гуманитарной помощи в Афганистан. На обратном пути приедут студенты, в основном, и граждане афганского происхождения, которые находятся в Афганистане. По моей информации, сейчас приедут студенты, в основном. Потому что обстановка стабилизировалась, и граждане России пока воздерживаются приезжать, потому что их семьи там остаются. Поэтому абсолютное большинство будут афганские студенты. По моим расчетам, их будет около 100", - сказал Гулам Мохаммад Джалал.Ранее он сообщал, что диаспора получила согласие российских властей на просьбу помочь примерно 1 тысяче желающих приехать из Афганистана в РФ, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты."Всего было около 1 тысячи человек, многие из них уже приехали, сейчас остались несколько сотен. Но им ничего не угрожает. Они, возможно, подождут открытия прямого рейса Кабул-Москва", - добавил представитель диаспоры.Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, а также будет организован очередной вывозной рейс. Как сообщил РИА Новости диписточник в Кабуле, гуманитарный груз составит от 45 до 60 тонн.
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в мире, афганистан, россия
12:57 30.11.2021 (обновлено: 13:13 30.11.2021)
В Россию из Кабула вывезут около ста афганских студентов
В Россию из Кабула вывезут около ста афганских студентов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 100 афганских студентов планируется вывезти из Кабула с 1 декабря, всего в Афганистане остается несколько сотен человек с российскими паспортами, сообщил РИА Новости президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.
"С 1 декабря планируется второй этап отправки гуманитарной помощи в Афганистан. На обратном пути приедут студенты, в основном, и граждане афганского происхождения, которые находятся в Афганистане. По моей информации, сейчас приедут студенты, в основном. Потому что обстановка стабилизировалась, и граждане России пока воздерживаются приезжать, потому что их семьи там остаются. Поэтому абсолютное большинство будут афганские студенты. По моим расчетам, их будет около 100", - сказал Гулам Мохаммад Джалал.
Ранее он сообщал, что диаспора получила согласие российских властей на просьбу помочь примерно 1 тысяче желающих приехать из Афганистана в РФ, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты.
"Всего было около 1 тысячи человек, многие из них уже приехали, сейчас остались несколько сотен. Но им ничего не угрожает. Они, возможно, подождут открытия прямого рейса Кабул-Москва", - добавил представитель диаспоры.
Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
сообщил РИА Новости, что Москва
1 декабря доставит в Кабул
новую партию гуманитарной помощи, а также будет организован очередной вывозной рейс. Как сообщил РИА Новости диписточник в Кабуле, гуманитарный груз составит от 45 до 60 тонн.