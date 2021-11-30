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В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула - РИА Новости, 30.11.2021
В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
НОВЫЙ ВЫВОЗНОЙ РЕЙС ИЗ КАБУЛА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 1 ДЕКАБРЯ - МИД РФ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:44
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НОВЫЙ ВЫВОЗНОЙ РЕЙС ИЗ КАБУЛА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 1 ДЕКАБРЯ - МИД РФ РИА НОВОСТИРИА Новости
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10:44 30.11.2021 (обновлено: 10:45 30.11.2021)
В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
МИД: новый вывозной рейс из Кабула для россиян будет организован 1 декабря