https://ria.ru/20211130/iznasilovanie-1761441916.html

Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке

Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке - РИА Новости, 30.11.2021

Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке

Житель Калужской области зарегистрировался в соцсетях под женским именем и нашел себе там 16-летнюю подругу, а затем обманом заставил ее встретиться с ним,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:39

2021-11-30T13:39

2021-11-30T13:39

происшествия

калужская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области зарегистрировался в соцсетях под женским именем и нашел себе там 16-летнюю подругу, а затем обманом заставил ее встретиться с ним, вывез в лес и изнасиловал, сообщают СУСК России и УМВД по региону."По версии следствия… 58-летний обвиняемый, представляясь в мессенджере чужим именем (девушкой), познакомился с 16-летней жительницей Ленинградской области и назначил ей встречу в другом регионе. На вокзале мужчина посадил девушку в машину и привез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области", - говорится в сообщении регионального следственного управления. В лесу обвиняемый изнасиловал девушку.По данным УМВД по региону, мужчина представился потерпевшей родственником ее виртуальной подруги, и пообещал отвезти ее к ней, поэтому девушка села к нему в машину."По показаниям потерпевшей был составлен точный фоторобот подозреваемого. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения фигуранта, проследили весь маршрут, по которому он передвигался на своем автомобиле вместе с потерпевшей. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Малоярославецком районе", - информирует полиция. Задержанный находится под стражей. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней."При содействии следователей калужского управления СК России потерпевшей оказывается психологическая помощь, ведется работа с членами семьи по установлению причин и условий, способствовавших самовольному уходу несовершеннолетней", - подчеркивает СУСК России по региону.

https://ria.ru/20211101/ural-1757204696.html

https://ria.ru/20211028/krasnoyarsk-1756616652.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия