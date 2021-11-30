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Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке
Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке - РИА Новости, 30.11.2021
Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке
Житель Калужской области зарегистрировался в соцсетях под женским именем и нашел себе там 16-летнюю подругу, а затем обманом заставил ее встретиться с ним,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:39
2021-11-30T13:39
происшествия
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области зарегистрировался в соцсетях под женским именем и нашел себе там 16-летнюю подругу, а затем обманом заставил ее встретиться с ним, вывез в лес и изнасиловал, сообщают СУСК России и УМВД по региону."По версии следствия… 58-летний обвиняемый, представляясь в мессенджере чужим именем (девушкой), познакомился с 16-летней жительницей Ленинградской области и назначил ей встречу в другом регионе. На вокзале мужчина посадил девушку в машину и привез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области", - говорится в сообщении регионального следственного управления. В лесу обвиняемый изнасиловал девушку.По данным УМВД по региону, мужчина представился потерпевшей родственником ее виртуальной подруги, и пообещал отвезти ее к ней, поэтому девушка села к нему в машину."По показаниям потерпевшей был составлен точный фоторобот подозреваемого. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения фигуранта, проследили весь маршрут, по которому он передвигался на своем автомобиле вместе с потерпевшей. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Малоярославецком районе", - информирует полиция. Задержанный находится под стражей. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней."При содействии следователей калужского управления СК России потерпевшей оказывается психологическая помощь, ведется работа с членами семьи по установлению причин и условий, способствовавших самовольному уходу несовершеннолетней", - подчеркивает СУСК России по региону.
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происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:39 30.11.2021
 
Калужанин выдал себя за девушку и изнасиловал подругу по переписке

Житель Калужской области от имени девушки завел подругу по переписке и изнасиловал ее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Житель Калужской области зарегистрировался в соцсетях под женским именем и нашел себе там 16-летнюю подругу, а затем обманом заставил ее встретиться с ним, вывез в лес и изнасиловал, сообщают СУСК России и УМВД по региону.
"По версии следствия… 58-летний обвиняемый, представляясь в мессенджере чужим именем (девушкой), познакомился с 16-летней жительницей Ленинградской области и назначил ей встречу в другом регионе. На вокзале мужчина посадил девушку в машину и привез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области", - говорится в сообщении регионального следственного управления. В лесу обвиняемый изнасиловал девушку.
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По данным УМВД по региону, мужчина представился потерпевшей родственником ее виртуальной подруги, и пообещал отвезти ее к ней, поэтому девушка села к нему в машину.
"По показаниям потерпевшей был составлен точный фоторобот подозреваемого. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения фигуранта, проследили весь маршрут, по которому он передвигался на своем автомобиле вместе с потерпевшей. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Малоярославецком районе", - информирует полиция. Задержанный находится под стражей. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
"При содействии следователей калужского управления СК России потерпевшей оказывается психологическая помощь, ведется работа с членами семьи по установлению причин и условий, способствовавших самовольному уходу несовершеннолетней", - подчеркивает СУСК России по региону.
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ПроисшествияКалужская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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