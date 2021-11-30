https://ria.ru/20211130/iskazhenie-1761376642.html

Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов об отъезде дипломатов из США

Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов об отъезде дипломатов из США - РИА Новости, 30.11.2021

Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов об отъезде дипломатов из США

Вашингтон искажает факты, когда речь идет о том, что российские дипломаты должны покинуть страну, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T05:17

2021-11-30T05:17

2021-11-30T09:23

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Вашингтон искажает факты, когда речь идет о том, что российские дипломаты должны покинуть страну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее он сообщил, что по требованию американской стороны 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен Госдепом, должны будут покинуть Соединенные Штаты 30 января 2022 года. Официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер объяснила это стремлением к "большему паритету", сославшись на то, что, по ее словам, изначально сроки устанавливал российский МИД.По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне."В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении", — констатировал посол.Антонов также обвинил США в попытках нарушить суверенное право России осуществлять по собственному усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства.Он подчеркнул, что Москва выступает за честный и уважительный диалог по всем визовым "раздражителям".В заключение он вновь призвал американских коллег вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/ssha-1761310682.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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