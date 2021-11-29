https://ria.ru/20211129/diplomaty-1761359614.html

Госдеп заявил, что США не высылают российских дипломатов

Госдеп заявил, что США не высылают российских дипломатов - РИА Новости, 29.11.2021

Госдеп заявил, что США не высылают российских дипломатов

Российских дипломатов из США не высылают, Россия сможет восполнить число тех дипломатов, которым нужно будет покинуть страну, заявила на брифинге представитель... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:34

2021-11-29T22:34

2021-11-29T22:47

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Российских дипломатов из США не высылают, Россия сможет восполнить число тех дипломатов, которым нужно будет покинуть страну, заявила на брифинге представитель госдепартамента Джалина Портер.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что по требованию госдепа 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен госдепом, должны будут покинуть США 30 января 2022 года."То, что происходит, - это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры - не меры наказания", - заявила Портер.По ее словам, Россия предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания. "США также проинформировали Россию примерно год назад, что (ее) дипломаты будут подчиняться тем же правилам", - сказала Портер.Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она.Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией."Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией", - сказала Портер.

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

https://ria.ru/20211129/reaktsiya-1761294636.html

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сша, государственный департамент сша, в мире, анатолий антонов, россия