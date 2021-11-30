https://ria.ru/20211130/iphone-1761479411.html

Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана

Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана - РИА Новости, 30.11.2021

Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана

Покупатели новых iPhone столкнулись с проблемами в работе дисплея. О проблемах с качеством смартфона сообщает портал Mydrivers. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:44

2021-11-30T15:44

2021-11-30T15:45

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Покупатели новых iPhone столкнулись с проблемами в работе дисплея. О проблемах с качеством смартфона сообщает портал Mydrivers.Наибольшее количество жалоб приходится на Китай. Речь идет как о новейших iPhone 13, так и о iPhone 12, который до сих пор производится. Пользователи сообщают, что с одной части экрана присутствует зеленый оттенок, а с другой — красный.Наличие дефекта можно проверить самостоятельно — для этого нужно выбрать статичные обои в темных цветах, после чего снизить яркость примерно до 50 процентов. В случае с бракованным дисплеем, появится зеленый оттенок.В Apple пока ситуацию не комментируют. Ранее стало известно, что на фоне кризиса поставок электронных компонентов, OLED-экраны для iPhone начал отгружать китайский производитель BOE.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone