https://ria.ru/20211130/iphone-1761479411.html
Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана
Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана - РИА Новости, 30.11.2021
Пользователи новых iPhone жалуются на дефект экрана
Покупатели новых iPhone столкнулись с проблемами в работе дисплея. О проблемах с качеством смартфона сообщает портал Mydrivers. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:44
2021-11-30T15:44
2021-11-30T15:45
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Покупатели новых iPhone столкнулись с проблемами в работе дисплея. О проблемах с качеством смартфона сообщает портал Mydrivers.Наибольшее количество жалоб приходится на Китай. Речь идет как о новейших iPhone 13, так и о iPhone 12, который до сих пор производится. Пользователи сообщают, что с одной части экрана присутствует зеленый оттенок, а с другой — красный.Наличие дефекта можно проверить самостоятельно — для этого нужно выбрать статичные обои в темных цветах, после чего снизить яркость примерно до 50 процентов. В случае с бракованным дисплеем, появится зеленый оттенок.В Apple пока ситуацию не комментируют. Ранее стало известно, что на фоне кризиса поставок электронных компонентов, OLED-экраны для iPhone начал отгружать китайский производитель BOE.
https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html
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