https://ria.ru/20211130/internet-1761497982.html

Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов

Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов - РИА Новости, 30.11.2021

Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов

Российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:00

2021-11-30T17:00

2021-11-30T20:33

технологии

эльдар муртазин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1a09f0b7f1c30a2942cd227a53fcf894.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин."Почти синхронно, но все же по отдельности российские операторы отменили безлимитные опции мобильного интернета на своих тарифных планах. Те тарифные планы, что включали безлимитный интернет, были изменены, в них появились ограничения", — приводит его слова Mobile Review.Муртазин уточнил, что действующие тарифы с неограниченным трафиком будут работать до тех пор, пока не станут архивными. "Например, на моем <...> интернет безлимитный, он остается действительным, но для новых подключений такой опции просто нет", — добавил он.В пресс-службе МТС агентству РИА Новости подтвердили, что для старых абонентов возможность безлимитного доступа в интернет сохраняется, для новых она есть в пакетах "Для ноутбука", Smart Top и ULTRA.В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн"), в свою очередь, сказали, что расширили количество опций с неограниченным трафиком "на конкретные, востребованные большинством услуги". "Важно понимать, что все эти изменения релевантны для новых подключений. Для тех, кому необходимы расширенные возможности потребления услуг по доступу в интернет, есть опции тарифного плана "Интернет PRO", предназначенного для модемов и роутеров", — добавили там.В "Мегафоне" агентству рассказали, что к безлимитному интернету новые абоненты смогут подключиться через контактный центр, а условия текущих тарифных планов сохраняются."Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Такие тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории. Разнообразие пакетных предложений заточено под запросы любых пользователей и может удовлетворить самые разные потребности в трафике", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора Tele2.

https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html

https://ria.ru/20211113/traty-1758880407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, эльдар муртазин, россия