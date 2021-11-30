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Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов
Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов - РИА Новости, 30.11.2021
Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов
Российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:00
2021-11-30T17:00
2021-11-30T20:33
технологии
эльдар муртазин
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин."Почти синхронно, но все же по отдельности российские операторы отменили безлимитные опции мобильного интернета на своих тарифных планах. Те тарифные планы, что включали безлимитный интернет, были изменены, в них появились ограничения", — приводит его слова Mobile Review.Муртазин уточнил, что действующие тарифы с неограниченным трафиком будут работать до тех пор, пока не станут архивными. "Например, на моем <...> интернет безлимитный, он остается действительным, но для новых подключений такой опции просто нет", — добавил он.В пресс-службе МТС агентству РИА Новости подтвердили, что для старых абонентов возможность безлимитного доступа в интернет сохраняется, для новых она есть в пакетах "Для ноутбука", Smart Top и ULTRA.В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн"), в свою очередь, сказали, что расширили количество опций с неограниченным трафиком "на конкретные, востребованные большинством услуги". "Важно понимать, что все эти изменения релевантны для новых подключений. Для тех, кому необходимы расширенные возможности потребления услуг по доступу в интернет, есть опции тарифного плана "Интернет PRO", предназначенного для модемов и роутеров", — добавили там.В "Мегафоне" агентству рассказали, что к безлимитному интернету новые абоненты смогут подключиться через контактный центр, а условия текущих тарифных планов сохраняются."Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Такие тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории. Разнообразие пакетных предложений заточено под запросы любых пользователей и может удовлетворить самые разные потребности в трафике", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора Tele2.
https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html
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технологии, эльдар муртазин, россия
17:00 30.11.2021 (обновлено: 20:33 30.11.2021)
Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов
Российские операторы отказались от тарифов с безлимитным интернетом для новых абонентов
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Российские операторы связи отказались от безлимитного интернета для новых абонентов, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин
.
"Почти синхронно, но все же по отдельности российские операторы отменили безлимитные опции мобильного интернета на своих тарифных планах. Те тарифные планы, что включали безлимитный интернет, были изменены, в них появились ограничения", — приводит его слова Mobile Review.
Муртазин уточнил, что действующие тарифы с неограниченным трафиком будут работать до тех пор, пока не станут архивными. "Например, на моем <...> интернет безлимитный, он остается действительным, но для новых подключений такой опции просто нет", — добавил он.
В пресс-службе МТС агентству РИА Новости подтвердили, что для старых абонентов возможность безлимитного доступа в интернет сохраняется, для новых она есть в пакетах "Для ноутбука", Smart Top и ULTRA.
В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн"), в свою очередь, сказали, что расширили количество опций с неограниченным трафиком "на конкретные, востребованные большинством услуги". "Важно понимать, что все эти изменения релевантны для новых подключений. Для тех, кому необходимы расширенные возможности потребления услуг по доступу в интернет, есть опции тарифного плана "Интернет PRO", предназначенного для модемов и роутеров", — добавили там.
В "Мегафоне" агентству рассказали, что к безлимитному интернету новые абоненты смогут подключиться через контактный центр, а условия текущих тарифных планов сохраняются.
"Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Такие тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории. Разнообразие пакетных предложений заточено под запросы любых пользователей и может удовлетворить самые разные потребности в трафике", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора Tele2.