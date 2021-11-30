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Религия
https://ria.ru/20211130/intellekt-1761494570.html
Искусственный интеллект не годится для анализа личности, заявили РПЦ
Искусственный интеллект не годится для анализа личности, заявили РПЦ - РИА Новости, 30.11.2021
Искусственный интеллект не годится для анализа личности, заявили РПЦ
Использование искусственного интеллекта (ИИ) для профилактики правонарушений оправдано, однако ИИ не может делать верные выводы о психологическом состоянии... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:45
2021-11-30T16:45
религия
технологии
русская православная церковь
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта (ИИ) для профилактики правонарушений оправдано, однако ИИ не может делать верные выводы о психологическом состоянии человека и общества на основе данных соцсетей, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее Институт системного программирования им. Иванникова РАН объявил тендер на исследование в области использования ИИ для анализа личности по соцсетям, это следует из данных портала госзакупок. По данным "Коммерсанта", заказчик проекта – Аналитический центр при правительстве. В центре, по данным издания, считают, что "такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности"."Что касается профилактики преступлений: новые технологии, искусственный интеллект должны использоваться для того, чтобы по каким-то признакам, активности в соцсетях, например, поиск оружия, взрывчатки, обнаружить подготовку к совершению преступлений – тут машина может быть хорошей помощницей. Но если мы хотим (с помощью машины или ИИ – ред.) определять психологическое состояние общества и делать выводы – это упрощенный подход к человеческой личности. Я думаю, это будет неполная, искаженная картина", - сказал Кипшидзе РИА Новости.Он отметил, что даже опросы общественного мнения дают только усредненную картину по определенной теме, "но не могут оценить подлинного состояния человека, а ведь именно это предлагает нам машина – составить психологический портрет на основании действий в соцсетях и мессенджерах и, исходя из этого, делать выводы"."Человек по своей природе сложнее, чем совокупность его действий в соцсетях. По этой совокупности невозможно определить его настоящее психологическое состояние. Автоматизированные системы могут помочь в поиске каких-то попыток посеять рознь в обществе, но, на мой взгляд, окончательную оценку мотивов, душевного и духовного состояния человека может давать только человек", - подчеркнул представитель Русской православной церкви.Говоря о возможности предсказывать религиозные конфликты с помощью систем ИИ, он отметил, что математическим способом "очень сложно детерминировать, а тем более предсказывать поведение человека в сфере религии". "Я исхожу из того, что общий принцип оценки человеческого поведения должен заключаться в том, что оценка должна даваться другим человеком, а не машиной. Нельзя дегуманизировать, выводить человека, из процесса оценки человеческих действий", - заключил собеседник агентства.
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технологии, русская православная церковь, вахтанг кипшидзе, религия
16:45 30.11.2021
 

Искусственный интеллект не годится для анализа личности, заявили РПЦ

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта (ИИ) для профилактики правонарушений оправдано, однако ИИ не может делать верные выводы о психологическом состоянии человека и общества на основе данных соцсетей, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Институт системного программирования им. Иванникова РАН объявил тендер на исследование в области использования ИИ для анализа личности по соцсетям, это следует из данных портала госзакупок. По данным "Коммерсанта", заказчик проекта – Аналитический центр при правительстве. В центре, по данным издания, считают, что "такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности".
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"Что касается профилактики преступлений: новые технологии, искусственный интеллект должны использоваться для того, чтобы по каким-то признакам, активности в соцсетях, например, поиск оружия, взрывчатки, обнаружить подготовку к совершению преступлений – тут машина может быть хорошей помощницей. Но если мы хотим (с помощью машины или ИИ – ред.) определять психологическое состояние общества и делать выводы – это упрощенный подход к человеческой личности. Я думаю, это будет неполная, искаженная картина", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
Он отметил, что даже опросы общественного мнения дают только усредненную картину по определенной теме, "но не могут оценить подлинного состояния человека, а ведь именно это предлагает нам машина – составить психологический портрет на основании действий в соцсетях и мессенджерах и, исходя из этого, делать выводы".
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"Человек по своей природе сложнее, чем совокупность его действий в соцсетях. По этой совокупности невозможно определить его настоящее психологическое состояние. Автоматизированные системы могут помочь в поиске каких-то попыток посеять рознь в обществе, но, на мой взгляд, окончательную оценку мотивов, душевного и духовного состояния человека может давать только человек", - подчеркнул представитель Русской православной церкви.
Говоря о возможности предсказывать религиозные конфликты с помощью систем ИИ, он отметил, что математическим способом "очень сложно детерминировать, а тем более предсказывать поведение человека в сфере религии". "Я исхожу из того, что общий принцип оценки человеческого поведения должен заключаться в том, что оценка должна даваться другим человеком, а не машиной. Нельзя дегуманизировать, выводить человека, из процесса оценки человеческих действий", - заключил собеседник агентства.
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