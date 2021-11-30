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Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков
Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков
Сезон гриппа приближается, и мы видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:40
2021-11-30T18:40
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сезон гриппа приближается, и мы видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."К сожалению сезон гриппа неминуемо приближается. У нас растет удельный вес привитых граждан - он уже достигает почти 37% от совокупного населения, но мы видим и рост вспышечной заболеваемости среди подростков. Еще один риск, который ждет людей которые собираются путешествовать за рубеж", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
18:40 30.11.2021
 
Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков

Попова: сезон гриппа приближается, видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сезон гриппа приближается, и мы видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"К сожалению сезон гриппа неминуемо приближается. У нас растет удельный вес привитых граждан - он уже достигает почти 37% от совокупного населения, но мы видим и рост вспышечной заболеваемости среди подростков. Еще один риск, который ждет людей которые собираются путешествовать за рубеж", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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23 ноября, 15:02Сказано в эфире
Инфекционист объяснил, что повлияло на уровень заболеваемости гриппом в РФ
 
ОбществоГриппФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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