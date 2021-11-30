https://ria.ru/20211130/gripp-1761523216.html

Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков

Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков - РИА Новости, 30.11.2021

Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков

Сезон гриппа приближается, и мы видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:40

2021-11-30T18:40

2021-11-30T18:40

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сезон гриппа приближается, и мы видим рост вспышечной заболеваемости среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."К сожалению сезон гриппа неминуемо приближается. У нас растет удельный вес привитых граждан - он уже достигает почти 37% от совокупного населения, но мы видим и рост вспышечной заболеваемости среди подростков. Еще один риск, который ждет людей которые собираются путешествовать за рубеж", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/gripp-1760350462.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова