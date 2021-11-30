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Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 30.11.2021
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:54
2021-11-30T09:54
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице."По состоянию на 30 ноября текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 122,7 тысячи человек , что составляет 56,32% от численности населения города и выше показателя прошлого года за этот же период (51,8%), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,15%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.
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грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
09:54 30.11.2021
 
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа

Более 56 процентов москвичей привились от гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.
"По состоянию на 30 ноября текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 122,7 тысячи человек , что составляет 56,32% от численности населения города и выше показателя прошлого года за этот же период (51,8%), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,15%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:37
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ГриппМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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