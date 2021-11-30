https://ria.ru/20211130/gripp-1761394118.html
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 30.11.2021
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:54
2021-11-30T09:54
2021-11-30T09:54
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице."По состоянию на 30 ноября текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 122,7 тысячи человек , что составляет 56,32% от численности населения города и выше показателя прошлого года за этот же период (51,8%), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,15%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.
https://ria.ru/20211123/popova-1760393762.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
Более 56 процентов москвичей привились от гриппа
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Более 56% населения Москвы
привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора
по столице.
"По состоянию на 30 ноября текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 122,7 тысячи человек , что составляет 56,32% от численности населения города и выше показателя прошлого года за этот же период (51,8%), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,15%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.