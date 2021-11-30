https://ria.ru/20211130/gripp-1761394118.html

Более 56 процентов москвичей привились от гриппа

Более 56 процентов москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 30.11.2021

Более 56 процентов москвичей привились от гриппа

Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:54

2021-11-30T09:54

2021-11-30T09:54

грипп

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 56% населения Москвы привито от гриппа к 30 ноября 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по столице."По состоянию на 30 ноября текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 122,7 тысячи человек , что составляет 56,32% от численности населения города и выше показателя прошлого года за этот же период (51,8%), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,15%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.

https://ria.ru/20211123/popova-1760393762.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество