https://ria.ru/20211130/gripp-1761370035.html
В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 30.11.2021
В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:05
2021-11-30T01:05
2021-11-30T01:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.По совокупному населению пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны, при этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в пресс-службе.В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привито более 54,9 миллиона человек, что составляет 37,6% от численности населения, отметили в ведомстве.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
01:05 30.11.2021 (обновлено: 01:06 30.11.2021)
В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ