https://ria.ru/20211130/gripp-1761370035.html

В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 30.11.2021

В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:05

2021-11-30T01:05

2021-11-30T01:06

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.По совокупному населению пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны, при этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в пресс-службе.В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привито более 54,9 миллиона человек, что составляет 37,6% от численности населения, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211123/popova-1760393762.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия