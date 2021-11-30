https://ria.ru/20211130/gololed-1761468026.html

Бирюков: горслужбы Москвы обработают дороги и тротуары от гололеда

Бирюков: горслужбы Москвы обработают дороги и тротуары от гололеда - РИА Новости, 30.11.2021

Бирюков: горслужбы Москвы обработают дороги и тротуары от гололеда

Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:05

2021-11-30T15:05

2021-11-30T15:05

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в городе снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы.Уточняется, что по мере выпадения осадков начнется сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят.

https://ria.ru/20211130/golodeditsa-1761443873.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы