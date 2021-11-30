Бирюков: горслужбы Москвы обработают дороги и тротуары от гололеда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы обрабатывает противогололедными реагентами проезжую часть дороги
Отмечается, что в городе снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы.
"В соответствии с регламентом с 15.00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке особо опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Под особым контролем – состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что по мере выпадения осадков начнется сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят.
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