https://ria.ru/20211130/gololed-1761375023.html

Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед

Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед - РИА Новости, 30.11.2021

Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед

Когда на улице гололед, стоит отказаться от каблуков, при этом ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, не бегать, а также не держать руки в карманах и быть... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:38

2021-11-30T03:38

2021-11-30T03:38

общество

москва

евгений тишковец

андрей тяжельников

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Когда на улице гололед, стоит отказаться от каблуков, при этом ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, не бегать, а также не держать руки в карманах и быть трезвым, сообщил РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник в Москве прогнозируется до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр, а в ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1-6, и все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу – на дорогах и тротуарах станет очень скользко – толщина льда в Центральной России может составить от 10 до 20 миллиметров.Он отметил, что ни в коем случае нельзя бегать, даже если человек сильно опаздывает и ваш автобус вот-вот закроет двери."Мягкая, рыхлая одежда, например, пуховик, может смягчить удар. Нельзя держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию. Очень опасно передвижение во время гололёда в нетрезвом состоянии. А при любой возможности лучше оставайтесь дома", - добавил собеседник агентства."В результате падения во время гололеда с высоты собственного роста есть риск получить серьезные травмы – ушиб, вывих, растяжение связок и перелом. Часто случаются переломы лодыжек в области голеностопного сустава, перелом рук, поскольку, падая, мы успеваем инстинктивно защититься руками. Все эти травмы могут надолго выбить человека из рабочего режима. Еще опаснее, когда человек падает навзничь. Тогда удар приходится на затылочную область. В результате может произойти не только сотрясение мозга, но и перелом затылочной кости и массивное повреждение головного мозга", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что у пожилых людей, из-за хрупкости костей, чаще всего случается перелом шейки бедра. Это очень опасная травма в преклонном возрасте. Также при падении на гололеде встречаются повреждения кожи и мягких тканей, органов дыхания и другие травмы.Врач уточнил, что перелом характерен характерным хрустом и острой болью. Растяжение можно определить по боли при попытке движения, отеку и гематоме. Вывих определяется по тому, как неестественно вывернута конечность, прикосновение к ней вызывают сильную боль."Если вы потеряли равновесие, то старайтесь присесть на корточки. Так вы снизите высоту падения. Старайтесь падать на бок, так вы пострадаете меньше. Старайтесь сгруппироваться и напрячь мышцы. Если падаете вперед, то нужно прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. Если падаете навзничь на спину, то нужно прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки. Так вы защитите затылочную часть головы", - рассказал Тяжельников.Он уточнил, что первое правило после падения - не вставать сразу и не двигаться. Нужно для начала приподнять голову, пошевелить конечностями и прислушаться к ощущениям. Если есть острая боль, нужно сразу вызывать скорую помощь."Подниматься после падения можно, только если нет острой боли. Но даже если сильной боли нет, и вы можете передвигаться, то лучше посетить травмпункт. Там определят серьезность повреждения, риск развития осложнений. Самим лечением гематом и отеков заниматься не нужно", - подчеркнул Тяжельников.

https://ria.ru/20211130/tsiklon-1761373284.html

https://ria.ru/20211129/tsiklon-1761255318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец, андрей тяжельников