https://ria.ru/20211130/germaniya-1761421779.html

Конституционный суд Германии отклонил жалобы на локдаун из-за COVID-19

Конституционный суд Германии отклонил жалобы на локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

Конституционный суд Германии отклонил жалобы на локдаун из-за COVID-19

Конституционный суд ФРГ во вторник отклонил жалобы на связанные с распространением коронавируса ограничения, которые действовали в стране в апреле-июне текущего РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:09

2021-11-30T12:09

2021-11-30T12:09

распространение коронавируса

в мире

германия

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Конституционный суд ФРГ во вторник отклонил жалобы на связанные с распространением коронавируса ограничения, которые действовали в стране в апреле-июне текущего года, сообщается в пресс-релизе суда.Таким образом, суд подтвердил свое вынесенное еще весной предварительное решение, что такие меры необходимы для защиты населения от инфекции."Обнародованным сегодня решением первый сенат конституционного суда отклонил конституционные жалобы по многочленным процессам, которые в том числе были направлены против введенных на два месяца с 22 апреля 2021 года в соответствии с четвертым законом о защите населения при эпидемиологических ситуациях национального масштаба штрафов на выход из дома и социальные контакты", - говорится сообщении.Ограничения, которые действовали с 22 апреля 2021 года, были введены в соответствии с законом о так называемом "механизме аварийного торможения" - концепции, которая определяла условиях для введения дополнительных ограничений по мере ухудшения связанной с COVID-19 эпидемиологической ситуации. Суд вновь признал, что такие ограничительные меры были необходимы для защиты населения и обеспечения работы системы здравоохранения. Он подчеркнул, что введенные меры соответствовали конституции.

https://ria.ru/20211119/lokdaun-1759785082.html

https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729329555.html

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в мире, германия, коронавирус covid-19