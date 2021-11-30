Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/gaz-1761428089.html
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа - РИА Новости, 30.11.2021
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа
Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:37
2021-11-30T19:45
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155868/44/1558684456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_472c8b2970850e135f7098db00334ed3.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о необходимости сначала реализовать топливо потребителям в Европе, и переадресовал вопрос о начале переговоров с Киевом "Газпрому".Пока компания "не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита — это стоит во вторую очередь", отметил Песков."Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", — добавил представитель Кремля.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры. Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок. Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211117/gaz-1759552538.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/naftogaz-1761387568.html
https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155868/44/1558684456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe3cbd0f521e5960a72e85ea5ab291b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев
12:37 30.11.2021 (обновлено: 19:45 30.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа

Пресс-секретарь президента Песков о диалоге с Киевом: тема транспортировки газа вторична

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании "Укргаздобыча"
Газодобывающее предприятие компании Укргаздобыча - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о необходимости сначала реализовать топливо потребителям в Европе, и переадресовал вопрос о начале переговоров с Киевом "Газпрому".
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 22:06
Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы
Пока компания "не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита — это стоит во вторую очередь", отметил Песков.
"Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", — добавил представитель Кремля.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 09:21В мире
"Нафтогаз" заявил о нежелании России продлевать контракт на транзит газа
Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.
Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 01:32
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
 
В миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
Лента новостейМолния
Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме