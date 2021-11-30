https://ria.ru/20211130/gaz-1761428089.html

В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа

В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа - РИА Новости, 30.11.2021

В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа

Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:37

2021-11-30T12:37

2021-11-30T19:45

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о необходимости сначала реализовать топливо потребителям в Европе, и переадресовал вопрос о начале переговоров с Киевом "Газпрому".Пока компания "не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита — это стоит во вторую очередь", отметил Песков."Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", — добавил представитель Кремля.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры. Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок. Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759552538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/naftogaz-1761387568.html

https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

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