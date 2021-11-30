12:37 30.11.2021 (обновлено: 19:45 30.11.2021)
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа
Пресс-секретарь президента Песков о диалоге с Киевом: тема транспортировки газа вторична
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Продление контракта на поставки газа через Украину после 2024 года — вопрос "второй очереди", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о необходимости сначала реализовать топливо потребителям в Европе, и переадресовал вопрос о начале переговоров с Киевом "Газпрому".
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Пока компания "не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита — это стоит во вторую очередь", отметил Песков.
"Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", — добавил представитель Кремля.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.
Нынешнее соглашение Россия и Украина заключили в 2019 году, оно рассчитано на пять лет и предусматривает прокачку в Европу в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.
Глава компании Алексей Миллер говорил, что Москва готова продолжать качать газ через соседнюю страну и после истечения срока сделки, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать закупкам ЕС по новым контрактам.