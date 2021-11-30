Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2021 года
Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" французского хореографа Анжелена Прельжокажа в Большом театре.
Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" французского хореографа Анжелена Прельжокажа в Большом театре.
Нелегальные мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.
Нелегальные мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.
Шоу "Сказки старой Европы" в калининградском парке "Юность". Здесь установили светящиеся фигуры персонажей произведений Андерсена, Гофмана, Гауфа и других писателей.
Шоу "Сказки старой Европы" в калининградском парке "Юность". Здесь установили светящиеся фигуры персонажей произведений Андерсена, Гофмана, Гауфа и других писателей.
Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
Женщина в одном из дворов Степанакерта.
Полицейский и пассажирка на станции "Красный проспект" новосибирского метро во время рейда по соблюдению масочного режима.
Полицейский и пассажирка на станции "Красный проспект" новосибирского метро во время рейда по соблюдению масочного режима.
Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.
Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.
Модель во время показа одежды направления BY STREETcouture российского бренда BY на международном фестивале PARUS в Дубае.
Модель во время показа одежды направления BY STREETcouture российского бренда BY на международном фестивале PARUS в Дубае.
Главы делегаций стран — участниц "Группы двадцати" перед саммитом в Риме.
Главы делегаций стран — участниц "Группы двадцати" перед саммитом в Риме.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.
Камила Валиева выступает с короткой программой на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Камила Валиева выступает с короткой программой на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Сотрудник Мосметростроя после завершения прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" столичной подземки.
Сотрудник Мосметростроя после завершения прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" столичной подземки.
Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.
Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.
Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.
Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.
Жуан Жесус из "Наполи" и спартаковец Джордан Ларссон в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Жуан Жесус из "Наполи" и спартаковец Джордан Ларссон в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Вид на Ставрополь.
Участники соревнований по подтягиванию на чемпионате Черноморского флота по военному троеборью в Севастополе.
Участники соревнований по подтягиванию на чемпионате Черноморского флота по военному троеборью в Севастополе.
Дезинфекция автобусов в Кемерово.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Коммунальщик едет на велосипеде по двору в Москве после снегопада.
Коммунальщик едет на велосипеде по двору в Москве после снегопада.
Девушки из группы поддержки ХК "Динамо" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Девушки из группы поддержки ХК "Динамо" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты из одноименного спектакля Марка Розовского на сцене театра "У Никитских ворот".
Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты из одноименного спектакля Марка Розовского на сцене театра "У Никитских ворот".
Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.
Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.
Полицейские и бастующие металлурги в Кадисе на юго-западе Испании.
Полицейские и бастующие металлурги в Кадисе на юго-западе Испании.
Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".
Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".
Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".
Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".
Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье".
Работник стадиона "Открытие Арена" убирает снег с поля перед началом матча.
Работник стадиона "Открытие Арена" убирает снег с поля перед началом матча.
Аниматоры на набережной Ялты.
Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.
Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.
Большая панда в вольере Московского зоопарка.
Сбор урожая мандаринов в селе Веселом Адлерского района Сочи.
Сбор урожая мандаринов в селе Веселом Адлерского района Сочи.
Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.
Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.