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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2021 года - РИА Новости, 30.11.2021
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.11.2021
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фото
мода
граница
калининград
ставрополь
испания
приморский край
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
калининград
ставрополь
испания
приморский край
дубай (город)
мурманская область
севастополь
находка
сочи
владимирская область
степанакерт
кемерово
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москва
ялта
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11:00 30.11.2021 (обновлено: 11:26 30.11.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" французского хореографа Анжелена Прельжокажа в Большом театре.

Артисты Лорен Ле Галл (Зигфрид) и Теа Мартен (Одетта / Одиллия) на репетиции балета Лебединое озеро в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа
1 из 35

Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" французского хореографа Анжелена Прельжокажа в Большом театре.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Нелегальные мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.

Мигранты на погранпереходе Брузги - Кузница на польско-белорусской границе
2 из 35

Нелегальные мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Шоу "Сказки старой Европы" в калининградском парке "Юность". Здесь установили светящиеся фигуры персонажей произведений Андерсена, Гофмана, Гауфа и других писателей.

Шоу Сказки старой Европы в парке Юность в Калининграде
3 из 35

Шоу "Сказки старой Европы" в калининградском парке "Юность". Здесь установили светящиеся фигуры персонажей произведений Андерсена, Гофмана, Гауфа и других писателей.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске
4 из 35

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в одном из дворов Степанакерта.

Женщина в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе
5 из 35

Женщина в одном из дворов Степанакерта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Полицейский и пассажирка на станции "Красный проспект" новосибирского метро во время рейда по соблюдению масочного режима.

Сотрудник полиции и пассажир во время рейда по соблюдению масочного режима в метро на станции Красный проспект в Новосибирске
6 из 35

Полицейский и пассажирка на станции "Красный проспект" новосибирского метро во время рейда по соблюдению масочного режима.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка
7 из 35

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель во время показа одежды направления BY STREETcouture российского бренда BY на международном фестивале PARUS в Дубае.

Модель во время показа одежды направления BY STREETcouture российского бренда BY в рамках международного фестиваля PARUS в отеле Atlantis в Дубае
8 из 35

Модель во время показа одежды направления BY STREETcouture российского бренда BY на международном фестивале PARUS в Дубае.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
9 из 35
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Главы делегаций стран — участниц "Группы двадцати" перед саммитом в Риме.

Главы делегаций стран - участниц Группы двадцати перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме
10 из 35

Главы делегаций стран — участниц "Группы двадцати" перед саммитом в Риме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро
11 из 35

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Камила Валиева выступает с короткой программой на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании на VI этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи
12 из 35

Камила Валиева выступает с короткой программой на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сотрудник Мосметростроя после завершения прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" столичной подземки.

Строительство станции метро Физтех
13 из 35

Сотрудник Мосметростроя после завершения прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" столичной подземки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.

Актриса Юлия Бурова в сцене из спектакля Мама
14 из 35

Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.

Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на специальных учениях по отражению нападения условных диверсантов на колонну техники и освобождению захваченного здания на полигоне Горностай в Приморском крае
15 из 35

Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Жуан Жесус из "Наполи" и спартаковец Джордан Ларссон в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Футбол. Лига Европы. Матч Спартак - Наполи
16 из 35

Жуан Жесус из "Наполи" и спартаковец Джордан Ларссон в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Вид на Ставрополь.

Вид на город Ставрополь
17 из 35

Вид на Ставрополь.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участники соревнований по подтягиванию на чемпионате Черноморского флота по военному троеборью в Севастополе.

Участники во время соревнований по подтягиванию в рамках чемпионата Черноморского флота по военному троеборью в Севастополе
18 из 35

Участники соревнований по подтягиванию на чемпионате Черноморского флота по военному троеборью в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Дезинфекция автобусов в Кемерово.

Дезинфекция автобусов в Кемерово
19 из 35

Дезинфекция автобусов в Кемерово.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
20 из 35

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Коммунальщик едет на велосипеде по двору в Москве после снегопада.

Снег в Москве
21 из 35

Коммунальщик едет на велосипеде по двору в Москве после снегопада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки ХК "Динамо" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Девушки из группы поддержки ХК Динамо перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Динамо (Россия, Москва) и ХК Йокерит (Финляндия, Хельсинки)
22 из 35

Девушки из группы поддержки ХК "Динамо" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты из одноименного спектакля Марка Розовского на сцене театра "У Никитских ворот".

Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты в сцене из спектакля Лолита в постановке Марка Розовского в театре У Никитских ворот в Москве
23 из 35

Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты из одноименного спектакля Марка Розовского на сцене театра "У Никитских ворот".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.

Сотрудники МЧС РФ проводят специальную обработку Казанского вокзала в Москве дезинфицирующим раствором
24 из 35

Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Диего Радамес / Перейти в фотобанк

Полицейские и бастующие металлурги в Кадисе на юго-западе Испании.

Участники акции протестов металлургов и сотрудники полиции на одной из улиц в Кадисе
25 из 35

Полицейские и бастующие металлурги в Кадисе на юго-западе Испании.

© РИА Новости / Диего Радамес
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина на мосту во Владимирской области.
Мужчина на мосту во Владимирской области
26 из 35
Мужчина на мосту во Владимирской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards Больше чем звезды
27 из 35

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".

Актеры Алевтина Добрынина в роли Матрёны, Олег Тарасов в роли Бальзаминова, Юлия Шиферштейн в роли Раисы и Янита Сухова в роли Анфисы в спектакле Бальзаминов в постановке режиссера Артёма Бибилюрова на сцене Музея-театра Булгаковский Дом
28 из 35

Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье".

Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
29 из 35

Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Работник стадиона "Открытие Арена" убирает снег с поля перед началом матча.

Сотрудник стадиона Открытие Арена убирают снег с поля перед началом матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК Спартак (Москва, Россия) и ФК Наполи (Неаполь, Италия)
30 из 35

Работник стадиона "Открытие Арена" убирает снег с поля перед началом матча.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аниматоры на набережной Ялты.

Повседневная жизнь в Ялте
31 из 35

Аниматоры на набережной Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе
32 из 35

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Большая панда в вольере Московского зоопарка.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
33 из 35

Большая панда в вольере Московского зоопарка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сбор урожая мандаринов в селе Веселом Адлерского района Сочи.

Сбор мандаринов в Сочи
34 из 35

Сбор урожая мандаринов в селе Веселом Адлерского района Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.

Граффити на фасадах жилых домов возле горнолыжного курорта Большой Вудьявр в Мурманской области
35 из 35

Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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