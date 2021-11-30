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XIII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция

XIII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция - РИА Новости, 30.11.2021

XIII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция

XIII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Его основная тема – "Переосмысляя приоритеты в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:03

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инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

втб капитал

россия зовет!

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XIII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Его основная тема – "Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития". Новые тренды в экономике, перспективные направления для инвестирования, устойчивое развитие и прорывные инфраструктурные проекты обсудят представители делового сообщества и политических кругов разных стран мира. В рамках форума пройдут сессии, посвященные технологической и климатической трансформации, влиянию розничных инвесторов на фондовый рынок и ESG.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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